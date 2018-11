Poliba: il 74,6% dei laureati lavora, informatici i più ambiti

È uno dei tasti dolenti in tutti i percorsi di studio: l'assenza di un coordinamento con il mercato del lavoro. Un gap che rende difficile per uno studente fresco di diploma o laurea di entrare in contatto con le realtà produttive che possano offrirgli una possibilità di primo impiego.

Al Politecnico da circa 12 anni è attivo l'ufficio placement, una struttura preposta proprio a colmare queste necessità: mediare tra studenti, laureandi e laureati, e aziende.

«Quando questo ufficio è stato avviato serviva esclusivamente a fornire alle imprese che ce lo chiedevano l'elenco dei laureati nella varie materie – spiega il professor Giuseppe Acciani –, negli anni per prime le aziende ci hanno chiesto servizi sempre più completi, sino ad una profilazione più precisa dei candidati. Al momento possiamo ritenerci soddisfatti: abbiamo 350 aziende che chiedono dei nostri laureati, molte di caratura nazionale o comunque non del territorio, che evidenzia come il nostro Politecnico abbia buon credito in tutt’Italia. Molte vengono qui da noi per tenere direttamente le loro giornate di selezione».

Da dati Almalaurea relativi al 2017 sul tasso di occupazione dei laureati Poliba ad un anno dalla laurea magistrale, la percentuale è del 74,6%, oltre la metà (55%) lavorano al Sud, nel 27% dei casi con contratti di lavoro flessibile e nel 26% a tempo indeterminato.



Questi dati riguardano tutti i laureati al Politecnico – sottolinea Acciani – ingegneri e architetti insieme. Purtroppo non disponiamo di numeri disaggregati con le varie specifiche per tipologie di studi. Si tratta di elaborazioni Almalaurea. Per noi sarebbe impossibile telefonare a tutti i nostri laureati per conoscere ogni singolo caso. Dai nostri riscontri possiamo affermare che l'occupazione degli ingegneri informatici e meccanici al termine della laurea magistrale è del 100%, i gestionali sono sul 95% e ottimi ritorni stiamo avendo dagli ingegneri aeronautici del polo brindisino. In particolare non riusciamo a rispondere a tutte le richieste di ingegneri informatici, e molte domande ci arrivano per impiegare ingegneri nei settori dell'informazione, energia ed automotive».

Nel 2017, sempre secondo dati Almalaurea, dal Poliba sono usciti 2.031 laureati, tra corsi di laurea di primo livello, magistrale e a ciclo unico. I laureati del Politecnico barese troveranno lavoro nel 94% dei casi nel settore privato, con i primi contratti formativi tra tirocini e stage (24%), anche se non sono pochi i laureati con un titolo magistrale in tasca ad ottenere direttamente un contratto a tempo indeterminato (26%).



«Per i laureati in ingegneria gestionale le aziende ci sottolineano che il nostro percorso di studi è tra i migliori in Italia perchè punta più ad approfondere l’ambito ingegneristico piuttosto che quello economico - spiega Acciani -, quello di cui le imprese hanno bisogno».

E se la preparazione degli ingegneri gestionali è ampiamente riconosciuta, gli informatici vanno letteralmente «a ruba».

«Capita spesso che le aziende contattino i nostri studenti di informatica direttamente durante il corso di laurea di primo livello – mette in evidenza Acciani – e che in molti decidano di non continuare gli studi di specializzazione per lavorare. Come insegnanti cerchiamo di spiegare che è una decisione che può compromettere la loro carriera: è difficile riprendere gli studi se si inizia a lavorare a tempo pieno. Cerchiamo di fare anche questo tipo di orientamento».

Da un paio di anni il Politecnico organizza un corso per lo sviluppo di competenze trasversali (le soft skill), una forma di accompagnamento per studenti spesso digiuni su come si compila un curriculum o si affronta un colloquio di selezione.

«I nostri studenti sono molto preparati – conferma con orgoglio Acciani -, ce lo dicono le aziende, ma si sentiva il bisogno di spiegare le regole base della comunicazione e quali sono gli scogli che possono metterli in difficoltà di fronte ad un responsabile del personale. Una idea, quella del corso che è stata molto apprezzata. Inoltre a breve tre agenzie di lavoro apriranno qui da noi dei loro uffici, così gli studenti avranno uno sportello diretto e aperto sul mondo delle imprese».