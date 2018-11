Il Gruppo pugliese Maiora e la Prestige S.r.l. tra le aziende «leader della crescita 2019»

BARI - La Maiora tra i «leader della crescita» 2019. Stando allo studio, effettuato dal quotidiano «Il Sole 24 Ore», in collaborazione con il data provider internazionale Statista, il gruppo pugliese - concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud - è risultato tra le 350 realtà industriali italiane con le migliori performance e con una crescita significativa del fatturato nel triennio 2014/2017.

Un comunicato stampa sottolinea come Maiora sia «una delle 350 aziende italiane selezionate nel Ranking “Leader della Crescita 2019”, l’elenco delle imprese italiane che si sono distinte, nei diversi settori industriali, grazie alle proprie performance».

«Lo studio - continua la nota - ha analizzato le aziende del territorio nazionale che hanno avuto la crescita più veloce tra il 2014 e il 2017. Il gruppo pugliese operante nella Distribuzione Organizzata, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, è risultato tra le realtà industriali con le migliori performance e con una crescita significativa del fatturato nel triennio».

«È un ulteriore attestato che ci inorgoglisce – spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud – e che premia i nostri sforzi consolidandoci tra le realtà emergenti non solo del Sud ma in tutto il territorio nazionale. Lavoriamo per un miglioramento continuo in tutto, cercando di mantenerci sempre snelli ed efficienti. È qualcosa che abbiamo nel DNA, oltre alle nostre solide basi finanziarie. È grazie a questo che siamo cresciuti tanto anche negli anni della crisi più dura».

Il comunicato stampa spiega che il gruppo pugliese, tra i protagonisti della distribuzione moderna del Mezzogiorno, «ha superato gli 800 milioni di euro di giro d’affari e investito 10 milioni di euro per nuove aperture in Puglia, Calabria, Abruzzo e importanti restyling della propria rete che conta circa 500 punti di vendita distribuiti tra Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria».

A sorpresa nella top 50 della classifica de Il Sole 24 Ore si è piazzata anche un'altra impresa pugliese: la Prestige Group s.r.l., un'azienda di distribuzione di telefonia con sede legale a Bari e sede operativa a Milano. Il gruppo è gestito da giovani pugliesi under 30. «Non ci aspettavamo di arrivare in 5 anni a riuscire ad entrare in questa classifica, per noi è stata una grande sorpresa - commenta l'amministratore delegato della Prestige srl, Dalila Petrillo, classe '91 che ci ha raccontato le origini del loro progetto industriale - siamo una «family company», abbiamo iniziato quest'avventura in tre: io mio fratello e un nostro amico, seguendo un po' le orme di nostro padre, ora invece siamo 14 dipendenti. L'obiettivo futuro è quello di continuare a lavorare su questo business plan con lo stesso entusiasmo che abbiamo investito finora, magari sperando un giorno di diventare un'azienda quotata anche in borsa. Speriamo anche di avere presto la possibilità di tornare in Puglia, fino ad allora ce la metteremo tutta».