Bari, beccato armato e con un passamontagna: arrestato 21enne

BARI - I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Ceglie del Campo (Bari) per porto illegale di arma clandestina e munizionamento. I militari del Nucleo Radiomobile, intorno alle 2.30 della notte scorsa, nel centro di Bari, hanno notato due persone a bordo di un’auto che, alla vista dei Carabinieri, abbandonavano il mezzo e tentavano la fuga a piedi, liberandosi di una pistola con matricola abrasa pronta a sparare, quattro passamontagna ed un paio di guanti. Il 21enne è stato subito arrestato, l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce nascondendosi in qualche portone. Nella fuga ha lasciato a terra una pistola semiautomatica, marca Beretta Mod. 34 con matricola abrasa, con sei colpi nel serbatoio monofilare, in ottimo stato d’uso e di conservazione e, poco dopo, ha lasciato in un sottoscala passamontagna, guanti e una bomboletta lubrificante per armi. Sono in corso le indagini per identificarlo.