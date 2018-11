Bari, riecco i socialisti Tedesco: «Lista giovane per puntare al 5%»

BARI - «Ci sarà una lista socialista alle comunali di Bari. Corriamo con l’obbiettivo di prendere il 5%»: Alberto Tedesco, ex senatore e leader di un’area socialista che in Puglia ha una tradizione antica, è al lavoro per le prossime amministrative nel capoluogo regionale, un test che misurerà il radicamento di un percorso politico iniziato nel 2015 con il Partito socialista italiano guidato da Riccardo Nencini.

«A questo progetto lavoriamo da tempo - ha raccontato Tedesco - lavoriamo con Franco Borgia, Daniela Mazzucca, Gianvito Mastroleo e Pasquale Diglio. Ovviamente non c’è nessun intento nostalgico, ma il desiderio di attualizzare una tradizione, conservando un giudizio positivo sul craxismo, nonostante gli errori commessi. Di sicuro gli esponenti socialisti della Prima repubblica appaiono come giganti rispetto agli attuali protagonisti della nostra stagione politica». Il percorso prevede un investimento sulle giovani generazione, come dimostra la scelta del trentenne Claudio Altini per la segreteria provinciale, segnale a cui va sommato il riscontro del tesseramento nel Barese (oltre 500 iscritti).

«Sul piano dei consensi - ha aggiunto - qualcosa si muove: a Bitonto abbiamo preso circa il 5%, a Gravina abbiamo ottenuto buoni risultati, a Conversano abbiamo due consiglieri con il sindaco Pasquale Loiacono che viene dalla nostra tradizione. Alle politiche la Mazzucca a Bari ha ottenuto l’1,08% con una lista creata poco prima del voto». La crisi del Pd potrebbe dare linfa alla riunione della famiglia socialista: «Tanti che avevano aderito ai dem, stanno rivendendo le loro posizioni e guardano con interesse alla nostra proposta politica».

A Bari i socialisti correranno al fianco di Antonio Decaro, nonostante le ruggini del passato che Tedesco conferma essere state superate: «C’è un sodalizio ultradecennale con il padre del sindaco e una ripresa dei rapporti di carattere politico con Antonio - ha puntualizzato l’ex parlamentare -. I rapporti personali, dopo una rottura dolorosa, hanno bisogno di più tempo…». L’ultima considerazione di Tedesco è sul perimetro della coalizione delle comunali: «Massimo Cassano ha fatto il ballerino tra governo di centrosinistra e candidatura con i berlusconiani alle politiche: le modalità di ingresso tra i progressisti non ci convincono e creano frizioni interne. Il caso di Simone Di Cagno Abbrescia? Non ha bisogno certo di prebende - ha concluso l’esponente socialista - ma il suo silenzio sull’adesione politica al centrosinistra, favorita da Emiliano e dalla nomina all’Aqp, non ci convince: una operazione poco elegante per chi la fa e chi si rende disponibile a compierla. Di ben altro spessore è stata l’operazione di allargamento che al tempo immaginò Pinuccio Tatarella per aprire il mondo conservatore con Oltre il Polo…».