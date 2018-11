Palazzo Roberti, la proposta è un polo delle 7 arti

Palazzo Roberti: perché non farne un «Polo delle sette arti» ispirato all’opera di Ricciotto Canudo (Gioia del Colle 1877-Parigi 1922)? E’ l’ipotesi, sostenuta da un gruppo di studiosi e promotori culturali, capitanati dall’ingegnere Giandonato Di Santo, che hanno organizzato nella sala convegni di via Veneto la conferenza col celebre francesista della Sorbona di Parigi, il professor Giovanni Dotoli, sul tema «L’arte totale nel XXI secolo».



«Dai primi anni del ventesimo secolo - spiega Di Santo - si parla di arte totale e Ricciotto Canudo, figlio di molesi, nella Parigi dell’inizio del XX secolo ne fu uno dei principali sostenitori. La sua teoria delle sette arti - architettura, pittura, scultura, musica, danza, poesia e cinema - fu elemento chiarificatore e diffusore e come tale universalmente riconosciuto. Quanto ne potrà ricavare Mola dalla conoscenza dell’opera di Canudo e dell’applicazione della sua teoria?». E’ la domanda che gli studiosi pongono al Comune di Mola, ora impegnato nei lavori di restauro della facciata del monumento che domina piazza XX Settembre, cui è stata sottoposta la proposta. «Il progetto del Palazzo delle sette arti, relativo all’utilizzo del Palazzo Roberti - spiega Di Santo - si pone l’obiettivo di farne una fucina di crescita della cultura e della pratica artistica per i giovani e per i cittadini molesi e del territorio, che volessero addentrarsi in tale contesto per la propria crescita».



Ma per meglio comprendere l’origine della proposta è necessario sapere chi era Canudo, critico cinematografico, scrittore e poeta. Così ce lo descrive Di Santo: «Nato a Gioia del Colle il 2 gennaio 1877, è il quinto di sette figli. Suo padre Eugenio, agente superiore delle imposte dirette aveva lavorato a Palermo, Catanzaro, Messina, Bari prima di essere stato trasferito a Gioia nel 1868. Il nonno di Ricciotto, era un giovane ufficiale di cavalleria che aveva cercato in tutti i modi di rendere più democratico il Regno delle Due Sicilie, battendosi, persino, contro gli stessi Borboni per la costituzione. Partecipa ai moti di Napoli del 1821. Imprigionato e condannato a morte, viene graziato da Ferdinando IV. Dopo trent’anni di carcere, viene liberato il 1830. Giunto a Mola di Bari, in qualità di funzionario di dogana, sposa la vedova Maria Colomba Russo, da cui nascono due figli: uno è Eugenio. Questi sposa Emilia Stampacchia, da cui riceve cinque figli, tra cui Ricciotto. I fratelli vengono avviati alla magistratura. Ricciotto viene avviato agli studi tecnici, ha animo d’artista e, così, si trasferisce a Firenze, poi a Roma e, infine, a Parigi».