Ciak, si gira a Bari e Monopoli il nuovo film con Gian Marco Tognazzi

Si gira a Bari e Monopoli il nuovo film dal titolo provvisorio «Mollami», il primo lungometraggio di Matteo Gentiloni. Protagonisti: Alessandro Sperduti, Caterina Guzzanti e Gianmarco Tognazzi. Si tratta di un road movie: due personaggi vividi e opposti, bloccati nella loro adolescenza, che riescono a rompere i loro schemi e la loro solitudine, nel corso di un lungo viaggio, che li porterà in Puglia.

Gianmarco Tognazzi ritorna nella nostra regione, dove - dopo una parte in Giselle (Herbert Ross, 1987) - aveva partecipato al cast di Viaggio Sola (di Maria Sole Tognazzi, 2013), della serie tv La Freccia del Sud dedicata a Mennea (2015) e al film Non c'è Campo di Federico Moccia (2017).

Le riprese cinematografiche saranno effettuate a Bari a cominciare dal pomeriggio di Lunedì 12 Novembre e dureranno per sei giorni nel quartiere Poggiofranco. Altre scene verranno girate in location scelte a Monopoli (probabilmente in mare e all'interno dell'Ospedale).