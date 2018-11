Volontario nelle Filippine, torna a Bari e organizza mostra fotografica per raccolta fondi

They Live: una mostra personale fotografica che nasce dall'esperienza di volontariato nel villaggio di Ambang Mangyan nella giungla delle Filippine del fotografo barese Fabrizio Guida. È questo il titolo dell'evento di beneficenza che si terrà venerdì 9 novembre alla Tattoo and Contemporary Art Gallery Moby d'Ink di Monica Fabiano, alle 19. Una serata che ha come obiettivo la raccolta di fondi, come offerte libere o ricavati dalla vendita delle opere, che verranno interamente devoluti all'associazione umanitaria Samaritans Feet Philippines.

“Dopo questo viaggio, dopo aver visto questa realtà così da vicino, dopo aver conosciuto e sorriso con queste persone e con tutti i bambini della scuola di Ambang Mangyan, nel preciso momento in cui sono andato via ho capito che non poteva finire lì, che dovevo e potevo fare per loro qualcos’altro. Volevo provare a dare a qualcuno di loro una possibilità di vita migliore": queste le parole di Fabrizio Guida.