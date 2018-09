Fiera del Levante, tutto è pronto per l’edizione numero 82. O quasi. Meno di 24 ore dal taglio del nastro della Campionaria, vie, piazze, stand e padiglioni del quartiere fieristico pullulano di auto, camion e furgoni, con tanta gente al lavoro per ultimare allestimenti, scaffali e arredi, mentre i giardinieri sistemano piante e aiuole. Una sorta di caos organizzato che in realtà si ripete ogni anno alla vigilia del secondo sabato di settembre, in vista dell’attesa giornata inaugurale, overture della settimana che da oltre ottanta anni dona al capoluogo una veste internazionale.

«La Fiera del Levante è da sempre un concentrato di energie, passione e identità. Anche nei momenti più bui, come tutti i baresi, ha saputo lottare e rialzarsi», afferma il sindaco Antonio Decaro, nel ringraziare «tutti quelli che, a vario titolo, ci hanno creduto e hanno lavorato per essere qui, fieri di essere nel futuro», con tanto di citazione dello slogan della Campionaria targata 2018.

Palazzo di Città ha quindi scelto di essere fedele al tema proposto dalla Fiera come svela la scritta - «Bari città connessa» - che campeggia sulla grande parete esterna del padiglione del Comune, allestito in nome di futuro e innovazione, grazie all’utilizzo della tecnologia del 5G in ambiti nevralgici per lo sviluppo: dalla sanità all’industria 4.0, a turismo, cultura, automotive e mobilità, fino a sicurezza stradale, logistica portuale, informazione e agricoltura di precisione, per un investimento complessivo di 60 milioni di euro. I visitatori potranno toccare con mano il piano di innovazione avviato dal Comune, grazie ad un vero e proprio tour virtuale tra le tante trasformazioni urbane che stanno interessando la città negli ultimi anni - grazie a speciali occhiali che danno una visione a 360° della città così come sarà a a conclusione dei lavori -, dal Margherita, futuro Polo di arte contemporanea, al lungomare della città vecchia ai progetti del quartiere Libertà con piazza Redentore, sino al nuovo waterfront di Santo Spirito. Allo stesso modo, su una grande mappa navigabile col touchscreen, si potranno consultare i circa 70 progetti che l’amministrazione comunale ha messo in campo per la riqualificazione del lungomare, le opere concluse e ancora in corso, oltre a progetti e realizzazioni comprese nel «Patto con i Municipi», che a breve interesseranno tutti i quartieri.

Decaro ha quindi rilanciato il ruolo del quartiere fieristico, che «si presenta rinnovata, pur racchiudendo in se la storia della tradizione del luogo» e soprattutto «deve vivere tutti i giorni dell’anno». «La Fiera è per noi la location ideale per gli eventi, i concerti, il tempo libero, le attività culturali, il cinema, l’innovazione delle imprese e per tutto ciò che questa bellissima parte di città saprà offrire», dice ancora, ricordando l’avviata riqualificazione della spiaggia di San Cataldo e dall’area intorno al faro, «progetti che dialogano in maniera costante con la Fiera del Levante in quanto luogo e componente identitaria della città».