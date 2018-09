Occupazioni abusive a Bari «Solo negli alloggi pubblici»

di Antonella Fanizzi

«Gli abusivi, nella nostra città, hanno preso possesso delle case popolari, non di quelle dei privati. Ma anche se la circolare voluta dal ministro Salvini dovesse avere un impatto inconsistente su Bari, resta il problema dei controlli che non vengono fatti dagli enti che assegnano gli alloggi. L’Arca, l’agenzia regionale per la casa e l’abitare, l’ente di edilizia pubblica un tempo Iacp, ha stimato 567 occupazioni irregolari. Se a queste si aggiungono i domini illegali del patrimonio comunale, gli abusivi che si sono piazzati senza averne diritto negli immobili pubblici salgono a 800».

A tirare le orecchie al Comune come pure all’Arca è Nicola Zambetti, segretario regionale del Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari che invoca il pugno di ferro: «Abbiamo chiesto al Comune di istituire un tavolo per capire se ci sono le condizioni per dare seguito ai provvedimenti di sfratto già emessi. Ci sono persone a cui la casa è stata data addirittura 25 anni fa, che pagano l’affitto, ma che non hanno più i requisiti per beneficiare di tale assegnazione. Ci sono inoltre abitazioni date per tamponare una emergenza, per le quali non esiste un provvedimento definitivo».

Secondo il Sunia, le anomalie sarebbero tante. Il tavolo di confronto permanente con le associazioni dovrebbe servire ad avviare un monitoraggio, allargato ai verbali con carattere transitorio di consegna degli alloggi. «Chi ha i requisiti - chiosa Zambetti - deve conservare la casa ma la sua posizione deve essere regolarizzata. Se il diritto è invece decaduto, gli assegnatari devono lasciare l’immobile».

Il patrimonio pubblico, fra Comune e Arca, secondo una stima del Sunia ammonterebbe a 11mila residenze. Una parte di queste sarebbe stata attribuita a coloro a cui la commissione che valuta le domande ha riconosciuto un disagio abitativo, senza però fare un avviso pubblico e senza attingere da una apposita graduatoria. Il sindacato degli inquilini chiede che venga predisposto un censimento di tutti gli immobili concessi e che gli elenchi degli assegnatari vengano aggiornati ogni anno. Dice Zambetti: «Spesso assistiamo ad occupazioni abusive di alloggi e spazi pubblici. Questo stato di cose deve finire». Riguardo agli immobili privati, Zambetti ritiene che gli appartamenti sfitti siano ben 18mila e che alle volte accade che gli sfratti vengano effettuati senza che ci sia un passaggio da casa a casa: «Nel 2017 sono stati eseguiti 509 sfratti, per le abitazioni private, con l’assistenza delle forze dell’ordine. Il Governo nazionale, prima di parlare di reddito di cittadinanza, deve garantire un tetto a chi non si può permettere di pagare il canone di locazione. Il 90% degli sfratti avviene per morosità e a Bari il numero delle famiglie senza fissa dimora è in aumento. La circolare Salvini vuole dare una risposta alla grande proprietà, ma non prevede sostegni per i Comuni che devono contrastare le occupazioni abusive».

Sulla misura del Viminiale il sindaco Antonio Decaro, in qualità di presidente dell’Anci, dichiara: «Una circolare non può superare un decreto, una norma, e la norma prevede che lo sgombero avvenga in maniera pianificata, all’interno di un tavolo che è il coordinamento metropolitano dove il prefetto insieme ai sindaci, alle forze dell’ordine e alla Regione programma e pianifica uno sgombero cercando di dare soluzioni alternative a chi vive una condizione di fragilità, di disagio economico e sociale. Un altro problema della circolare è il monitoraggio, il censimento che non può essere a carico degli assistenti sociali: non è una loro competenza. Lo dovrà continuare fare la polizia locale, con un eventuale supporto delle forze dell’ordine. L’importante è non abbandonare per strada le persone che vivono una condizione di fragilità. Il cerino non va lasciato nelle mani dei sindaci».

Il ministro degli Interni è l’ideatore di un provvedimento che impone ai prefetti una maggiore celerità nell’esecuzione degli sgomberi delle strutture occupate in maniera illegale. «Sono pochissimi gli occupanti abusivi per reale necessità - ha detto il leader della Lega - perché la stragrande maggioranza è rappresentata da furbi o da violenti».