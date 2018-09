I vantaggi e le opportunità per investire oggi con piattaforme evolute sul Forex e con i CFD

Il Trading Tour di ActivTrades, broker indipendente specializzato nella negoziazione di Forex e CFD, con sede nella City di Londra, il 6 e il 7 settembre farà tappa a Bari. All’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (Via Capruzzi, 326) si svolgerà un atteso seminario. Stefano Fanton e Tony Cioli Puviani parleranno dei vantaggi del trading con i CFD. CFD è l’acronimo dall’inglese Contract for Difference, ovvero Contratto per Differenza. I CFD sono strumenti derivati negoziati fuori mercato che permettono agli investitori di trarre vantaggio dal rialzo o dal ribasso del prezzo degli strumenti sottostanti. rispetto ai contratti regolamentati.

Com’è avvenuto nei precedenti appuntamenti svolti in alcune tra le maggiori città italiane, all’incontro di Bari prenderanno parte, tra gli altri, trader professionisti, analisti tecnici e giornalisti economici. Tutti assieme commenteranno le news di mercato, i market mover e approfondiranno le più recenti ed innovative tecniche per investire su Forex, azioni, ETF, indici e materie prime.

ActivTrades, come detto, è un broker indipendente altamente specializzato nella negoziazione sul Forex (è il mercato in cui vengono scambiate le valute) e CFD, che si propone di massimizzare il potenziale dei trader puntando su precisi valori guida: affidabilità, prezzi competitivi, tecnologie all`avanguardia del settore, strumenti innovativi ed eccellenza del servizio di assistenza ai clienti.

Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), la società è registrata in tutti gli organi di vigilanza sui servizi finanziari dei Paesi UE, compresa la CONSOB in Italia. In qualità di broker regolato dalla FCA, ActivTrades mantiene i fondi dei clienti in conti segregati che consentono di aumentare al massimo le garanzie di sicurezza. Inoltre, l’azienda è certificata ISO270001. Una certificazione riconosciuta a livello globale per la sicurezza delle informazioni.

L’offerta di ActivTrades comprende una vasta gamma di prodotti finanziari che si rivolgono sia ad investitori privati che istituzionali. L’attività di trading, basata sulla piattaforma proprietaria ActivTrader nonché sulle pluripremiate MetaTrader 4 e MetaTrader 5 (tutte disponibili anche in versione mobile), può essere esercitata su oltre 50 coppie di valute sul mercato del Forex, su metalli preziosi tra cui l’oro e l’argento, oltre ai CFD su indici di borsa, tassi di interesse e materie prime, tra cui petrolio e gas naturale.

In particolare su Forex e CFD, ActivTrades si distingue per l’offerta di spread a partire da 0,5 pip su euro – dollaro Usa, quotazione a cinque cifre decimali, negoziazione di mini e micro lotti per una gestione del rischio migliore e più efficace. Altra peculiarità è l’assenza di un dealing desk ossia la mancanza, durante il trading, di qualsiasi tipo di intervento umano da parte del broker, una condizione che implica una migliore esecuzione dell’ordine da parte del cliente. Ma il vero punto di forza di ActivTrades è rappresentato dalla qualità dell’assistenza al cliente. Un plus confermato da un recente sondaggio sulla customer satisfaction, che nell’aprile 2014 ha coinvolto 1.738 clienti in dieci differenti nazioni. I risultati sono entusiasmanti: il 95% degli intervistati raccomanderebbe ActivTrades!. Il desk di supporto è operativo 24 ore al giorno, cinque giorni la settimana ed è in grado di fornire indicazioni puntuali ed immediate. Ogni giorno ActivTrades dialoga con i trader di tutto il mondo, garantendo assistenza in inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, arabo, bulgaro, russo e cinese.

G.P.

(riproduzione riservata)