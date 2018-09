Pulo, oggi la firma presto riapre il tesoro

Isabel Romano

Con la firma, questa mattina del sindaco di Molfetta Tommaso Minervini in calce alla convenzione con la Città Metropolitana, è sempre più vicina ma soprattutto diventa concreta la riapertura del Pulo, dolina carsica naturale abitata sin dal Neolitico e che nel corso degli anni ha ridato alla luce importanti testimonianze storiche dei primi popoli che abitavano il territorio pugliese.

Quella del Pulo molfettese è una lunga e triste storia, terreno di scontro tra le parti politiche, che aveva nella chiusura del novembre del 2013 un punto fermo: alla scadenza naturale della convenzione con l’allora Provincia di Bari, presieduta da Francesco Schittulli, era seguito un lungo periodo in cui i cancelli del sito archeologico e naturalistico hanno sbarrato la strada ai visitatori e aperto le porte all’abbandono, allo sfogo incontrollato della natura, altresì al vandalismo di pochi e in alcune occasioni a incendi di sterpaglie col rischio di rovinarne il patrimonio. Nel frattempo, nel corso di questi anni, solo proposte di nuove convenzioni avanzate anche dalla passata amministrazione dell’ex sindaco Paola Natalicchio e mai andate a buon fine. Fino ad oggi.

«Il nostro è il lavoro di un anno che si concretizza cambiando definitivamente le sorti del Pulo, sul quale per troppo tempo la scorsa amministrazione ha giocato con le parole, lasciando solo una bozza di convenzione su un foglio di carta ma senza mai un nulla di fatto», queste le parole del sindaco Minervini che a poco più di un anno dal suo insediamento nel giugno 2017 sembra essere riuscito lì dove gli altri avevano fallito. La nuova convenzione – firmata unitamente dal sindaco metropolitano Antonio Decaro e frutto di un lavoro costante anche da parte degli assessori molfettesi Sara Allegretta agli Affari Generali ed Istituzione, Cultura, Turismo e Gabriella Azzollini alle Politiche del lavoro, Politiche e Finanziamenti regionali ed europei – prevede la concessione al Comune di Molfetta dell’uso del Pulo per 20 anni ed uno stanziamento di 200.000 euro finanziati dal «Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana – Attuazione degli Interventi Prioritari e Individuazione delle Aree di Intervento Strategiche»; stipulato il 17 maggio 2016 tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana, per i lavori di messa in sicurezza del sito cui si aggiungono altri 800.000 euro di cofinanziamento stanziato dal Comune di Molfetta nel Bilancio di previsione 2018-2020.

Subito dopo la firma sarà poi il consiglio comunale di Molfetta a prendere atto del documento e si procederà alla fase progettuale in cui un ruolo importante sarà giocato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e dunque all’appalto dei lavori e soprattutto della gestione una volta riaperto il sito: su quest’ultimo punto Minervini conferma un futuro bando che possa mettere tutto il sistema Pulo nella rete di attrattori già presenti sul territorio non solo molfettese.