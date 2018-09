Tenta di rubare in casa e scappa dal balcone: 50enne arrestato con kit per furto

I Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno arrestato 50enne del quartiere San Paolo di Bari, con precedenti penali, ritenuto responsabile di furto in abitazione. L’uomo è stato sorpreso la scorsa notte mentre tentava di fuggire da un balcone al primo piano di un’abitazione della Via Molfettesi d’America, dopo essersi introdotto in uno degli appartamenti del palazzo. I rumori provenienti dall’appartamento, occupato da una donna, avevano destato preoccupazione nei residenti, i quali hanno contattato il pronto intervento «112». I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di otto centimetri, mentre all’interno di una delle camere, passate al setaccio dai ladri, veniva ritrovato un martello e una radio ricetrasmittente, utilizzata per comunicare l'eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine. Indagini sono in corso per identificare l’uomo, riuscito a fuggire, che era insieme con il 50enne.