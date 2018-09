The Space cinema, licenziati in tronco 3 lavoratori su 19

«I lavoratori sono spaventati. Avete presente il film “Galline in fuga” terrorizzate dal tritacarne? Ecco si sentono così. In queste ultime settimane in 3 su 19 sono stati licenziati in tronco. Li hanno chiamati in direzione, durante il turno lavorativo, e a bruciapelo hanno ricevuto la ferale notizia: “da domani sei fuori”».

Vito Battista segretario generale Slc Cgil Bari spiega perchè ieri, oggi e domani è stato indetto uno sciopero di due ore, dalle 20 alle 22, con attività di volantinaggio davanti alla multisala The Space a Casamassima, dove la situazione lavorativa è sempre più pesante.

«Chiediamo all’azienda di ritirare i licenziamenti, ma ci stiamo rendendo conto che l'atteggiamento peggiore è che la dirigenza manifesta nei confronti dei sindacati una completa chiusura – sottolinea Battista -. I licenziamenti sono portati avanti a livello individuale. Tutto secondo legge, sembra, ma il problema è che da una parte si licenzia chi ha un contratto a tempo indeterminato e dell'alto si assume con contrati a tempo determinato, e a questi quattro nuovi lavoratori si chiede anche di fare straordinari per coprire le necessità. I licenziamenti appaiono una strategia ben precisa, più che motivazioni legate ad uno stato di crisi».

I numeri del calo di chi va al cinema non appaiono particolarmente rilevanti negli ultimi mesi. «Dati consegnati dalla stessa dirigenza parlano di una flessione inferiore al 10%. Stiamo parlando del periodo estivo, dove il fattore stagionale ha sempre evidenziato trend simili. Per questo per noi questo comportamento è ingiustificabile».

I tre licenziamenti a Casamassima non sono gli unici. Iniziative simili hanno subito quattro lavoratori a Livorno e altrettanti a Salerno. «The Space cinema è un circuito multinazionale presente in molte città italiane con circa 36 multiplex per un totale di 362 sale – sottolinea Battista -. È bene ricordare che beneficia di finanziamenti pubblici del Mibac per fare buona e sana imprenditoria nel nostro Paese, ma alla luce di atteggiamenti del genere ci si chiede “dove è la responsabilità sociale d'impresa?».

«Uno dei licenziati aveva alle spalle vent'anni di lavoro, l'azienda giustifica il tutto secondo le norme di legge, invece non è vero, perchè sembra colpire chi è più sindacalizzato. La norma impone che nel caso di licenziamenti individuali si proceda tenendo conto dei carichi familiari e dell'anzianità, in questo caso vent'anni non contano nulla?».

Il sindacato chiede di avviare un tavolo con l'azienda per verificare il reale stato di crisi e capire cosa sta succedendo.

«A noi sembra chiaro che l'azienda preferisce avere alle sue dipendenze lavoratori precari e deboli, nel reclamare i loro diritti. Chi non è ancora stato licenziato ogni giorno recandosi al lavoro pensa: “Per chi suona la campana?”. Cito film per rendere l'idea, ma la situazione è molto difficile».

Il settore del divertimento e dello spettacolo gode di un'aura particolare nei confronti di chi lo vive come spettatore. Mentre il lavoro in fabbrica, o in miniera, secondo lo stereotipo è visto come duro e pesante, i lavoratori dei cinema o parchi deivertimenti si dà per scontato che si divertono e in più vengono pagati.

«Il nostro compito come sindacato è difendere i diritti dei lavoratori – evidenzia Battista -. Ecco perchè ci opporremo a chi pensa di risolvere i problemi con la ragione della forza. Lo sciopero serve per far conoscere la situazione, dopodichè il 6 settembre abbiamo chiesto un incontro all'azienda per verificare che tutto sia fatto secondo legge. Se c'è uno stato di crisi, ci sono altre forme per contenere i costi e non arrivare al licenziamento. In queste settimane abbiamo chiesto ai lavoratori se erano disponibili ad essere accompagnati ad un periodo di solidarietà, con il taglio di 5 ore mensili, hanno risposto positivamente, pur di far conservare il posto a tutti. L'azienda deve prendere atto di questa ipotesi, deve confrontarsi. Se c'è un problema si parla e si risolve. Licenziare in tronco non è una soluzione».