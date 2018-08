Fiera del Levante, i preparativi dell'82esima edizione

Tra i viali e i padiglioni è tempo di grandi manovre. Dai camion si comincia a scaricare il materiale; mentre gli operai sono al lavoro per tirare a lucido pavimenti, vetri, porte e finestre. Già spuntano alcuni gazebo per gli allestimenti esterni.

Per ora la gran parte del lavoro si concentra sul nuovo padiglione. Il resto si sa, si farà tutto negli ultimi giorni per non lasciare nulla al caso. In particolare per la cerimonia d’apertura con la presenza assicurata del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Solo nove giorni: dall’8 settembre e fino al 16 si rinnoverà un appuntamento tanto caro ai baresi e più in generale al Sud, tutto proiettato verso la tradizione e l’innovazione. Poco più di una settimana è il tempo che separa la città dall’inaugurazione dell’82esima edizione della nuova Fiera del Levante. Cibo, alimentazione, artigianato, benessere della persona e tanto altro: ieri e domani si mescolano in una campionaria che rappresenta l’inizio di nuove stagioni: da quella politica a quella scolastica passando per quella istituzionale.

Un giro in fiera «Andiamo a fare un giro, vediamo che c’è». Già dal giorno successivo all’inaugurazione scatta la curiosità. C’è qualche paese nuovo? Quali sono le novità? Per ogni visitatore resta immancabile ogni anno un giro tra gli stand della Galleria delle Nazioni a caccia di oggetti curiosi. Collane, bracciali, saponette profumate e gli immancabili cd di musica peruviana. Anche quest’anno c’è tutto per tutti i gusti, compreso un ampio spazio dedicato ai giovani artigiani in un ampio salone dedicato al «self made».

E alla fine tutti tra i viali a godersi, come vuole la tradizione, un pezzo di focaccia o un panino ripieno accompagnato da birra fresca. Bontà per il palato che si affiancheranno ai momenti dedicati alla sana alimentazione e alla sicurezza alimentare per onorare l’anno del cibo.

Il biglietto Da sempre è comunemente conosciuto come «il biglietto della fiera». Tecnicamente, invece, si tratta del titolo di accesso alla campionaria di settembre. In questi giorni la domanda ricorre puntualmente: quanto costerà il biglietto? Tre euro e si potrà acquistare ai botteghini all’ingresso dei tre varchi principali e anche on line. Chi arriverà in bici avrà l’accesso gratuito. Porte aperte alla fiera, senza biglietto, anche per le persone con disabilità e un loro accompagnatore. Inoltre, a tutti gli espositori è riservato un prezzo scontatissimo. E i biglietti omaggio? Anche quest’anno – fanno sapere dal quartiere fieristico - la tradizione sarà rispettata.

Riscaldamento sostenibile PF tecnologie è la proposta di Piemmeti nell’ambito della 82esima edizione della Fiera del Levante. In esposizione al padiglione 20 le ultime novità delle più importanti aziende italiane produttrici di stufe, caminetti, cucine e caldaie in un allestimento che esalterà, oltre alle prestazioni tecniche, anche le caratteristiche di arredo, design e innovazione di questi prodotti. PF tecnologie, inoltre, darà visibilità alle forme di riscaldamento ottenute attraverso fonti rinnovabili che consentono di ottenere sensibili risparmi energetici e accedere agli incentivi del conto termico.

Volontariato Centinaia di associazioni all’appello, il mondo degli enti no profit si raggruppa nel quartiere fieristico. Quest’anno la campionaria barese apre le porte al volontariato nel padiglione della nuova hall di via Verdi. In quest’ ambito si svolgerà la XI edizione del «Meeting del volontariato» con 140 associazioni presenti. L’evento sarà l’occasione per sperimentare nuove forme di contaminazione, collaborazioni, e progettualità per concorrere insieme alla crescita della comunità.

Cortei storici Tornano anche quest’anno tradizioni e folklore di Puglia. Nei giorni 13, 15 e 16 settembre il Comitato regionale Unpli Puglia, il Consiglio regionale della Puglia e la nuova Fiera del Levante presenteranno la rassegna «Cortei storici delle Pro Loco di Puglia». Dal Gargano al Salento: attraverso una serie di eventi saranno raccontati secoli di storia, usi, costumi di una terra che ha ancora tanto da far conoscere.