Palagiustizia Bari, l'appello di Lacarra (Pd): «Bonafede scelga subito la sede»

BARI - «Il ministro assuma poteri straordinari e trovi una sede per gli uffici giudiziari di Bari». Il deputato del Pd Marco Lacarra ha convocato per domani, nella sede dell’Ordine degli avvocati di Bari magistrati, avvocati, personale amministrativo, invitando anche i parlamentare del M5S e della Lega e «tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti della giustizia penale a Bari». L’obiettivo dell’incontro sarà «stilare un documento congiunto da inviare al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, perché venga a Bari, assuma poteri straordinari e reperisca immediatamente un immobile dove trasferire Procura e tribunale penale». L'appuntamento è alle 11, nel Palazzo di Giustizia di piazza Enrico De Nicola.

L'INVITO DI LACARRA - «Se ci fosse stata la volontà politica - dice Lacarra - questa cosa sarebbe stata fatta già da due mesi e non avremmo oggi la sospensione dei processi, che è incostituzionale. Ci troviamo nella insopportabile situazione di non sapere cosa accadrà il 30 settembre, nonostante a giugno il ministro abbia dichiarato in modo pomposo di aver risolto il problema». "Il ministro venga a Bari - continua Lacarra - perché ripristinare la funzionalità degli uffici giudiziari penali è una priorità. Mi piacerebbe che in questa partita ci fossero i parlamentari de M5S e della Lega, che sono stati silenti in questa situazione nonostante abbiano avuto un grande consenso in questa città. Ma il successo elettorale si deve tradurre in una azione a tutela dei territori che i parlamentari rappresentano». «Ci aiutino a convincere il ministro ad assumere poteri straordinari che l’eccezionalità della situazione consente. Abbiamo perso due mesi fra slogan e proclami e la situazione oggi è totalmente in stallo, con rischi enormi per la città di Bari. Il ministro attacca a destra e a manca ma non dà soluzioni», conclude Laracca, riferendosi al botta e risposta di ieri con il sindaco Decaro. «Credo che un atteggiamento così superficiale e irresponsabile da parte di un rappresentante del Governo non si sia mai avuto nella storia della Repubblica».

I PENALISTI - «Non so se quando è venuto a Bari il ministro ci ha messo la faccia o una maschera da clown». Così Gaetano Sassanelli, presidente della Camera penale di Bari, commenta la situazione dell’edilizia giudiziaria barese, all’indomani della proroga concessa dal Comune per lo sgombero di via Nazariantz dichiarato inagibile per rischio crollo. «Il problema della permanenza, della proroga si è imposto, non posto, per l’inerzia del Ministero» dice Sassanelli. «Auspichiamo che il ministro prima o poi esca da questa campagna elettorale continua dalla quale non riesce a liberarsi, - dice ancora il presidente dei penalisti baresi - perché non si rende conto che il problema è la scelta del nuovo palazzo. Se avesse impiegato proficuamente questi quasi 3 mesi di tempo e non li avesse invece sperperati portandoci al punto di partenza, indicando realmente e concretamente la scelta della nuova sede, tutte queste polemiche non avrebbero avuto ragione di esistere». All’esito di una ricerca di mercato, infatti, il Ministero aveva individuato nell’ex sede Inpdap di via Oberdan l’immobile che avrebbe dovuto ospitare Procura e Tribunale penale. Il 14 agosto, poi, gli uffici di via Arenula hanno revocato l'aggiudicazione. «Quella storia della scelta e poi della revoca sulla base di ragioni che noi avevamo evidenziato dal primo giorno - dice Sassanelli - significa svolgere una politica fallimentare, per non aver ascoltato le parti e tenuto in considerazione le riflessione che venivano dagli addetti ai lavori».

GLI AVVOCATI - «Ci auguriamo che la questione venga depurata dal dibattito politico e dalle dinamiche politiche e che tutte le istituzioni siano chiamate alle loro responsabilità, preoccupandosi di un tema che riguarda il cittadino, che ha diritto ad una giustizia giusta e che funzioni». Lo dichiara il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, con riferimento alla vicenda del Palagiustizia barese inagibile. «L'emergenza si è acuita, - dice Stefanì - siamo oggi con un futuro ombroso, cioè non sappiamo dove finirà la giustizia penale a Bari. Non siamo stati ascoltati quando facevano appello alle misure straordinarie. La proroga va bene, è una scelta di opportunità che nasce come figlia della causa madre: con i tempi delle procedure ordinarie non era possibile pensare che si potesse risolvere il problema dello sgombero». «Se abbiamo avuto l’apice con via Nazariantz, - continua Stefanì - non si pensi che gli altri uffici giudiziari a Bari siano in condizioni migliori: abbiamo piazza De Nicola che sta gridando allarme da troppo tempo. Allora - conclude - chiediamo che con poteri straordinari si vada verso una accelerazione della soluzione definitiva, quella che vogliono, cittadella o arcipelago, purché subito Bari possa ricominciare a sperare in una giustizia giusta».