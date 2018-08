Bcc Alberobello, i nodi al pettine, per il Tribunale: «Responsabili i vertici attuali»

BARI - La bufera era scoppiata nel 2013. Una piccola banca di provincia, la Bcc di Alberobello e Sammichele, avrebbe accolto più o meno consapevolmente il denaro del superboss mafioso Matteo Messina Denaro. Uno scandalo concluso con un commissariamento. E poi proseguito nel 2014 con l’’azione di responsabilità avviata nei confronti di 27 persone, ex consiglieri di amministrazione, revisori e direttori generali, ritenuti responsabili di operazioni allegre per 9,5 milioni.

La vicenda della Bcc di Alberobello che ha fatto parlare per mesi l’intero territorio, e oggi si avvia a una conclusione solo apparentemente in sordina. La consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice Rosanna Angaranto e svolta dai commercialisti Ignazio Pellecchia e Nicola Notarnicola rilegge la storia in maniera un po’ diversa: gli ex amministratori, tra cui l’ex presidente Vito Consoli e il successore Carlo Colucci, hanno la colpa di non aver vigilato correttamente solo su 11 delle 16 posizioni contestate, ma non hanno - questo dicono i consulenti del giudice - né favorito i propri familiari né addossato alla banca contratti troppo costosi come quello della sede di Monopoli o del bancomat di Alberobello.

Dai 9,5 milioni di danni chiesti dall’ex commissario, la consulenza è scesa a 2,5 milioni, che certamente andranno ulteriormente rivisti al ribasso per effetto del recupero fiscale ottenuto dalla Bcc sui crediti in sofferenza. Ma c’è un però. La battaglia davanti al Tribunale di Bari non è finita, perché alcuni degli ex amministratori citati dal commissario hanno chiamato in causa altre sei persone, anche loro consiglieri all’epoca delle decisioni contestate. E anche questi sei convenuti sono stati ritenuti responsabili dai consulenti per il danno cagionato alla banca su quelle 11 posizioni. Tra queste sei persone ci sono anche Cosimo Palasciano e Cosimo Abbracciavento, attuale presidente e vicepresidente della Bcc.

La questione è giuridicamente complessa. Pur ritenendo Palasciano e Abbracciavento responsabili in solido con altri per 508mila e 476mila euro di danni alle casse della Bcc, i consulenti del Tribunale hanno considerato prescritte le loro posizioni perché erano cessati dalla carica da oltre 5 anni al momento della richiesta. Ma questo vale per l’azione diretta, non per quelle di regresso: gli ex amministratori che dovessero essere condannati in via diretta potrebbero infatti reclamare la loro parte anche dagli ex colleghi. E del resto, proprio di fronte a questo scenario e ad un potenziale conflitto di interessi, nel 2015 la Bcc aveva dovuto adottare una delibera per togliere a Palasciano e Abbracciavento la responsabilità di questo giudizio affidandola a un consigliere indipendente.

La consulenza d’ufficio è il cuore del procedimento. E quello delle responsabilità è il contesto in cui, da ottobre, si ricomincerà a discutere in Tribunale sulle osservazioni delle parti. Alzando un velo su quanto accaduto, a partire dai primi anni 2000, dentro una piccola banca che - lo dice Bankitalia in tre relazioni - spesso non seguiva le regole. Il commissario ha chiesto i danni anche per le condizioni di favore che sarebbero state praticate ai familiari di Consoli, della ex vicepresidente Maria Grazia Susca (socia del tizio ritenuto prestanome di Messina Denaro, ma mai indagata per questo) e dell’ex consigliere Rocco Mallardi. Un modo poco elegante di utilizzare il proprio ruolo, sicuramente. Ma - hanno detto i periti - nessun abuso, perché le condizioni erano in linea con quelle praticate al resto della clientela. Consoli aveva anche fittato alla banca due locali ma - sempre secondo i periti - a prezzo di mercato. E ora che si dovrà parlare nuovamente di soldi, i veleni torneranno a galla.