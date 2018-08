Bari, la nuova via Sparano, più sicura, innovativa e agibile per tutti

Un camminamento lungo 800 metri, senza alcuna interruzione. La segnaletica stradale sarà presto sistemata e gli automobilisti modereranno le velocità fino ad un massimo di 20 chilometri orari. Una strada altamente tecnologica: wi fi, wireless, alimentazione elettrica anche con corrente trifase per organizzare eventi. E ancora, videosorveglianza con telecamere a infrarossi e ad alta definizione. Ecco la nuova via Sparano. Il progetto prevede 400 giorni lavorativi di cantiere. I lavori sono partiti il 9 gennaio 2017 e, secondo i calcoli, la chiusura è prevista a fine novembre, massimo inizio dicembre 2018. Lo conferma l’assessore ai lavori pubblici del comune di Bari, Giuseppe Galasso che illustra il nuovo volto del salotto buono della città.

400 giorni di cantiere «Abbiamo lavorato sempre, ad eccezione di un mese di stop cioè quello dello scorso Natale, in coincidenza con lo shopping per le festività, come avevamo promesso ai commercianti, per consentire loro di lavorare in serenità. Inoltre ci siamo fermati una decina di giorni per il G7, per questioni di sicurezza. Per il resto abbiamo lavorato “h24” eccetto qualche giorno di ferragosto. Abbiamo completato gli otto isolati, compreso quello tra via Principe Amedeo e via Sparano dove alloggerà un piccolo vano tecnico che ospiterà le centrali degli impianti tecnologici».

Stato dei lavori «Al momento gli operai sono al lavoro in corrispondenza dell’intersezione tra via Crisanzio con via Sparano, in questa fase si stanno eseguendo interventi che riguardano la formazione delle aiuole verdi dove verranno piantumate le alberature, che saliranno a 38 rispetto le vecchie 23 palme. Si tratta di alberi di diversa natura dotate di un’essenza che cambia da incrocio a incrocio».

Zero barriere per tutti «Non esisteranno più i due marciapiedi rialzati e la zona stradale centrale abbassata, cosa improponibile per un disabile. Ora esiste un unico livello stradale e quindi chi ha problemi di deambulazione potrà muoversi liberamente, raccordandosi con tutti i marciapiedi delle altre traverse perché sono tutti allo stesso livello. Zero barriere anche per gli ipovedenti e non vedenti, perché la strada è dotata di percorsi loges in tutte le intersezioni».

Panchine per socializzare «Via Sparano sarà la strada della socializzazione per eccellenza. Prima era possibile sedersi solo intorno alle palme senza alcuna possibilità di dialogo. Oggi, invece, è possibile restare seduti fianco a fianco per godersi una chiacchierata per strada».

Strada sicura «Saranno posizionate 45 telecamere. Ogni incrocio avrà un palo con quattro telecamere disposte a stella, che puntano su ogni angolo. Non ci sarà evento che non potrà essere ripreso da queste telecamere in grado di zoomare fino ad evidenziare i volti. Inoltre è aumentata anche l’illuminazione: dai 20, 22 lux si passa ai 40, con una punta leggermente superiore in corrispondenza degli angoli. Infine, tutti gli incroci avranno gli ultimi parcheggi dedicati a quattro categorie di sosta: posto disabile, carico e scarico, sosta moto e bici».