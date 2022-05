Il sogno di Plitko da San Pietroburgo al Bari promosso in B

BARI - Lontano dagli echi della guerra, un ragazzo porta avanti il suo sogno. Denis Plitko ha compiuto 20 anni lo scorso 1° aprile, è nato a San Pietroburgo, ma è in Italia da quando ne aveva appena otto. E già da bambino è entrato nel settore giovanile del Bari, voluto fortemente dall’ex bandiera biancorossa Giorgio De Trizio (all’epoca tecnico nel vivaio dei Galletti), «rapito» dalle prodezze che il biondissimo portiere mise in mostra difendendo i pali di una formazione giovanile di Adelfia.

Dopo sei anni di trafila tra i baby biancorossi, nel luglio 2018 Denis si ritrova senza squadra in seguito al fallimento della Fc Bari 1908. Non si dimentica di lui l’ex direttore sportivo del Bari, Guido Angelozzi, che lo ingaggia per lo Spezia, club nel quale quattro anni fa era direttore dell’area tecnica. Nell’estate 2019, però, sceglie di tornare a Bari, stavolta sotto la gestione della famiglia De Laurentiis: disputa una stagione da titolare nella Berretti, quindi la scorsa estate parte con la prima squadra per il ritiro di Storo e nel torneo appena concluso con la promozione in B è stato il terzo portiere a disposizione del tecnico Michele Mignani, sebbene senza esordire in campionato.

Studente modello (è diplomato con la valutazione di 100/100 ed iscritto all’università), per lui potrebbe essere giunto il momento di nuove scelte, alla ricerca di un club che possa dargli il giusto spazio e completarne la maturazione. Il legame con Bari, però, è di rara intensità: di fede ortodossa, è devoto a San Nicola e sogna di esordire nello stadio che ne porta il nome. Per coronare un percorso intriso di impegno, talento e tenacia.