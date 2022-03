Calcio, Bari atteso dalla partita verità a Catanzaro

BARI - La partita che può chiudere i giochi in vetta, ma può anche riaprirli. Il Bari domani è atteso sul campo della diretta inseguitrice. Quel Catanzaro che medita ancora ambizioni da vertice e che a gennaio ha fatto un mercato esplosivo proprio per centrare l'obiettivo promozione. I punti di distacco tra la capolista biancorossa e i calabresi sono 7. I giallorossi allenati dall'ex Vivarini sono reduci dal ko di Monopoli. La presentazione del match di domani in Calabria è affidata al tecnico barese Mignani.