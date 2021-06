Se il liberi tutti mette fine all'alleanza anti Covid

I guardiani del controllo hanno già issato la bandiera bianca. Ben al di là dell'abolizione del coprifuoco. Perché se lo scenario che ci attende da oggi in poi è quello visto nell'ultimo week end, il primo con il caldo africano che ha incoraggiato le giornate al mare, c'è poco da discutere su restrizioni, mascherine sì o no, distanziamento in spiaggia, movida notturna (e aurorale) e quant'altro contenuto nell'alfabeto della "zona bianca". Signori, ognuno fa quel vuole.

E non è neanche una questione di latitudine oppure di gerarchie del "bon ton". C'è la sensazione di un liberi tutti che ribalta l'idea di un Paese attento e alleato, come avvenuto in questi mesi. Ecco perché il teatrino della politica messo in scena anche in questi ultimi giorni, a proposito della gestione estiva della pandemia (che non è finita, sta solo cambiando), può essere utile ai protagonisti tutto l'anno del gossip e dei social, ma non di certo ai cittadini che hanno smarrito alcuni riferimenti, complice pure quel balbettio, a livello centrale e periferico, incapace di fare sintesi e chiarezza. E al riguardo è sufficiente fare riferimento alla gestione della vicenda mix vaccini under 60.

Certo, va aggiunto che gli italiani - come appunto dimostrato da quanto visto ieri lungo le spiagge del bel Paese - hanno a loro volta perduto una delle qualità che avevano contrassegnato il momento più duro dell'epidemia, ovvero il senso di consapevolezza del rischio e della responsabilità sociale nei confronti degli altri.

È bastato lo "sprint" delle vaccinazioni - attenzione però perché all'appello mancano oltre tre milioni di anziani, ovvero i soggetti più vulnerabili - per collocare nello scatolone dei ricordi questi attributi che - sommati - fanno una comunità ed un Paese (serio).

Sia chiaro, la pandemia non deve essere una "camicia di forza", e su quest'aspetto ci mancherebbe pure l'esasperazione da parte delle autorità competenti, ma proprio perché non lo è, bisogna potenziare i dispositivi di autosorveglianza. Insomma, tocca a noi e se ciascuno di noi fa la sua parte, oltre la fase delle vaccinazioni, la stagione che verrà non sarà all'insegna del pericolo calcolato o peggio tralasciato. Anche perché la vaccinazione è una possibilità per stare meglio psicologicamente, far crescere la capacità immunitaria dell'organismo, nuotare nelle belle acque dell'arcipelago delle relazioni sociali, ma comunque non mette del tutto al riparo fino a quando non ci sarà il definitivo "liberi tutti" da parte degli organismi sanitari nazionali ed internazionale.

E visto che la pandemia persiste, con le sue varianti ed i suoi numeri da capogiro in Paesi enormi come India e Brasile ma che con la globalizzazione sono dietro l'angolo di casa, è utile per tutti non andare contromano solo per sperimentare i brividi di una eccitazione da post virus capace tuttavia di trasformare il fremito in tremito.

Per adulti (che dovrebbero tuttavia fornire esempi più pragmatici e costruttivi) e giovani, non manca dunque la materia prima su cui riflettere dopo questa prima domenica da "solleone". E capire in particolare che, dopo una lunga stagione di sacrifici e rinunce, modificare all'improvviso il proprio stare al mondo non è intelligente, almeno fino a quando non ci saranno i titoli di coda a questa difficile e in alcuni casi drammatica esperienza collettiva.

Perché l'altra faccia della medaglia, alla fine di quest'estate che va vissuta con coscienza e solidarietà, potrebbe essere quella di avere in regalo un biglietto per un bel viaggio con destinazione ieri. Bisogna dunque capire che tutto quello che abbiamo oggi, grazie anche alla ricerca scientifica e alla collaborazione dei cittadini, è un dono prezioso ed un enorme privilegio. Proprio in Italia, che ha pagato un prezzo enorme in termini di vite umane.