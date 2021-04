Code dopo code un paese in trappola

Ci sono le code per vaccinarsi e anche se le fanno anziani infreddoliti e stanchi è lo scotto da pagare per uscire dalla pandemia. Le altre però, da un anno ormai, sono l'impronta dell'emergenza che ci è piombata addosso e malgrado diventino in pochi minuti assembramenti, persone troppo vicine accomunate da situazioni snervanti che fanno solidarizzare o litigare, sopravvivono tutte e non diminuiscono. Cambiano le maggioranze, cambiano i governi, cambiano i presidenti del Consiglio, ma i Dpcm si susseguono a intervalli pressoché identici, cambiano i colori delle regioni, ma l'emblema dello tsunami che da mesi fa traballare le nostre esistenze è lì ad ogni angolo di strada, forte del bisogno che lo genera ma non lo giustifica.

Perché nelle code, nelle file, nei serpentoni fuori da uffici, negozi, ambulatori, il rischio di contagio c'è tutto, anche se l'ingresso del supermercato è presidiato dalla guardia giurata, persino (o soprattutto) se l'attesa è per entrare nell'ormai asettico studio del medico di famiglia, che spesso esercita in un condominio dove gli assistiti si sparpagliano sulle scalinate con grande fastidio e preoccupazione dei condomini. Perchè nelle file si dà anche il peggio di sé: la capacità di sopportazione, dicono gli esperti, sfiora appena i 6 minuti e dopo ci si consente di tutto, dalla mascherina abbassata sul mento alle sigarette (e il consumo si è impennato in pandemia, come sono aumentate altre dipendenze).

Eppure aspirare nicotina all'esterno (ma tanti sconsiderati lo fanno anche in ascensore, dove bisognerebbe entrare bardati di Dpi invece che abbassare la guardia) significa infliggere comunque agli altri fumo passivo veicolo di contagio. App salta coda e altre diavolerie elettroniche che consentono di prenotare per non aspettare? Non stanno brillando per efficienza. Igienizzanti e termoscanner all'entrata? Una precauzione, non la soluzione.

Il risultato in termini di (in)sicurezza non cambia: si continua ad impiegare male, in misura sempre maggiore e in condizioni di rischio un tempo che fa sentire svuotati, alienati, fuori dal mondo. Anche perchè dopo la fila all'esterno non si verrà esonerato dal doverne fare un'altra all'interno, per pagare, o per raggiungere qualsiasi sportello. Possibile che nessuno realizzi che le code vanno vietate, abolite, bandite? Non serve disciplinarle, contingentarle, programmarle, perchè il virus sfugge a tutti i sotterfugi e può raggiungere anche chi è lì da un minuto, o attende sbuffando da una vita soltanto per comprare un pacco di pasta. Il problema è anche culturale, nel senso di abitudini, soprattutto quelle alimentari: gli italiani che da qualche anno hanno riscoperto la cucina trasformando in vere star gli chef della Tv, poi s'impigriscono e si sobbarcano code eterne per la pizza dal panettiere o il pollo caldo di rosticceria, per non dire del delivery food, il cibo a domicilio che impazza, ma almeno evita la chiusura di tanti esercizi commerciali.

Sanzionare gli assembramenti fuori dai locali? Multare i ragazzi che si fanno una birra nella movida parlando viso a viso? Ma anche anticipare la chiusura dei negozi, vietare gli spostamenti, vivere insomma tutti in zona rossa come ora? Giustissimo, ma che senso ha se le file rimangono, con i pericoli che comportano? Non ultima la variabilità atmosferica e ciascuno sa quanto oggi sia vietato raffreddarsi e un solo colpo di tosse faccia diventare degli appestati.

Cos'altro c'è da aspettarsi per quei ragazzi immigrati assiepati ore fuori da commissariati e poste? E giovani, vecchi e malati davanti agli uffici delle Asl ad aspettare il proprio turno sotto sole e pioggia? E donne fuggite da Dad (Didattica a distanza) e faccende domestiche che consumano il foglietto della lista della spesa prima di riuscire a riempire la borsa piegata sotto il braccio? Con i numeri di positivi e vittime ancora al galoppo, le varianti che rilanciano il virus, le vaccinazioni a rilento, possiamo davvero permetterci di ignorare tutto questo?