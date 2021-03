Sia la salute la «medicina» per un’Europa davvero unita

Il temporale scatenato dalla confusa gestione del vaccino AstraZeneca ha trovato l’immancabile parafulmine nella Commissione europea, destinataria di responsabilità più o meno fondate a seguito delle preoccupazioni di alcuni governi, a partire da quello tedesco, con un inevitabile effetto-domino fortunatamente ora superato.

E’ pur vero che Bruxelles non aveva dato grande prova di sé nella gestione contrattuale della prenotazione dei vaccini.

Ma, per amore di verità, è opportuno riavvolgere il nastro (ma può ancora essere usata questa espressione in era di registrazioni digitali?) e partire dal principio. Nonostante l’immediata iniziativa dei Ministri della salute di Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi nello scorso maggio, la Commissione europea dovette attendere il consenso di tutti i 27 Paesi membri prima di avviare i negoziati diretti alla prenotazione dei vaccini con le multinazionali farmaceutiche. Forte di tale maggiore rappresentatività riuscì a strappare condizioni più vantaggiose ed un significativo risparmio tuttavia commise l’errore, grave, di non garantirsi a sufficienza sulla puntualità delle consegne inserendo nei contratti apposite e rigorose penali. Bisogna infatti considerare che tale risparmio risulta oggi ben poca cosa rispetto ai ritardi con cui è in grado di rimettersi in moto l’intera economia grazie all’apertura completa di tutte le attività e al ripristino della normalità prodotta dal perfezionamento della campagna vaccinale.

Infatti, non ci può essere alcun dubbio che la tutela della salute e il salvataggio di vite umane restino gli obiettivi fondamentali da perseguire; peraltro, la vaccinazione di massa consente nel contempo di attribuire maggiore competitività ai Paesi che per primi riescono ad uscire dal tunnel della pandemia. Di qui il conflitto, giocato su vari tavoli, nel più rapido approvvigionamento delle dosi vaccinali.

Tornando alle carenze che si sono prodotte, in realtà si dimentica che alla base delle stesse esiste una questione di fondo tutt’altro che secondaria. La politica sanitaria non è una competenza dell’Unione la quale non definisce le politiche sanitarie, né l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. La sua azione, secondo l’art. 168 del Trattato di Lisbona, si limita a integrare le politiche nazionali e a sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica. I relativi poteri risiedono saldamente nelle mani degli Stati nazionali, che non hanno mai voluto cedere a Bruxelles la loro sovranità; d’altronde, basta pensare, in sovrappiù, al pasticcio italiano della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni con queste ultime a godere, in materia, delle principali responsabilità con l’esaltazione delle ben note disparità fra Nord e Sud nell’erogazione dei relativi servizi. Per fortuna la nostra Corte costituzionale ha appena ribadito che tutte le misure dirette a contrastare la pandemia ricadono nella competenza esclusiva dello Stato, perché riguardano la “profilassi internazionale”.

Pertanto, ed è qui che torna in causa il parafulmine, la Commissione, nel quadro della Strategia dell’Unione sui vaccini, ha condotto le trattative con le multinazionali farmaceutiche insieme ad una squadra negoziale congiunta, in rappresentanza di sette Stati membri, nominati da un comitato direttivo che discute e riesamina tutti gli aspetti dei contratti relativi all'Accordo Preliminare di Acquisto (APA) prima che vengano firmati. Tutti gli Stati membri dell'Unione, va ribadito, sono dunque rappresentati in seno a questo comitato. E in occasione del Consiglio europeo del giugno 2020 sempre gli Stati membri incaricarono la Commissione di organizzare l'acquisto congiunto dei vaccini consentendo alla stessa di mobilitare fondi per aumentare la capacità produttiva dei fornitori; sono stati così firmati gli accordi preliminari di acquisto, erogando più di 2 miliardi di euro a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza. Gli Stati membri hanno poi convenuto di contribuire per ulteriori 750 milioni di euro. Un principio importante è che il prezzo del vaccino è lo stesso per tutti gli Stati membri dell'Unione.

Anche rispetto all’acquisto del vaccino russo Sputnik va detto che la Commissione Europea e gli Stati membri, attraverso una procedura congiunta, possono in ogni momento decidere di estendere la disponibilità dei vaccini.

In definitiva l’Unione, proprio per quanto appena evidenziato, non ha titolo per organizzare o fornire i servizi sanitari e di assistenza medica nei vari Paesi, né può definirne le politiche; al massimo può collaborare con i competenti settori industriali per incrementare la produzione di attrezzature mediche e l’offerta di medicinali. Per cui appare abbastanza singolare che oggi i singoli Stati membri si lamentino della scarsa efficienza delle istituzioni europee quando sono essi stessi a impedire alle stesse di acquisire altre funzioni ed attrezzarsi di conseguenza. La “colpa è di Bruxelles” è il solito ritornello di chi con uno slogan evita di affrontare i problemi con serietà.

Se mai, rientra nei poteri “comunitari” la possibilità di intervenire in termini di rappresaglia verso quei Paesi che, nel quadro della circolazione dei vaccini, non rispettino i principi di reciprocità e proporzionalità.

Di fronte a queste gravi minacce sanitarie è giunto il tempo che l’Unione sia pronta a fornire risposte adeguate e unitarie. Il che significa, insieme con gli Stati membri, sostenere molto più incisivamente la ricerca scientifica e un’industria farmaceutica altamente competitiva unendo sforzi e risorse, prevenire e affrontare meglio eventuali future pandemie, rafforzare i sistemi sanitari nazionali (memorandum per l’Italia!). Sono priorità, d’altronde, già indicate nel Next Generation EU. E’ quindi giunto il momento, in vista dell’inizio il prossimo 9 maggio della Conferenza sul futuro dell’Europa, di riscoprire la salute come bene pubblico globale costruendo una vera e propria Unione europea della sanità dotata di nuove competenze e maggiori poteri.