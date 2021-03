Il fattore Draghi atteso alla sfida della modernità

La pandemia e la nomina di Draghi hanno certamente sconvolto il panorama politico italiano. Questi due eventi, con il secondo come effetto fondamentale della prima, stanno alterando sensibilmente il modo di pensare della politica. L’Italia potrebbe uscire nel tempo molto cambiata, almeno per talune sue caratteristiche che sembravano immutabili. Per intendere il possibile processo che si va svolgendo sotto i nostri occhi, dobbiamo necessariamente guardare alla situazione del Paese del dopo guerra. Eravamo una nazione sconfitta, che aveva appena rabberciato le sue relazioni con il mondo dei vincitori.

Ma ci trovavamo schiacciati tra le due visioni del mondo che allora si imponevamo alla realtà: il modello sovietico del comunismo e quello occidentale del liberalismo. La rivoluzione sovietica stava raccogliendo con la vittoria militare i suoi consensi nel mondo e il modello della società collettivista era divenuto un ariete capace di disgregare la società europea. Gli italiani con il loro Risorgimento si erano inseriti di fatto nello sviluppo culturale e politico europeo, nonostante il decadimento delle virtù democratiche, causato dalla violenza militare della Prima guerra mondiale, che partorì da noi il fascismo. La tradizione olistica, comunarda e collettivista, mai sopita nella cultura italiana, trovava nella ideologia marxista le basi della sua rinascita. L’altra Italia, quella legata alle tradizioni democratiche, liberali e riformiste, guardava invece all’America e all’Occidente come il necessario ancoraggio politico per la rinascita del Paese.

modelli contrappostiIl dualismo fra la visione «orientale» di Mosca e quella «occidentale» di Washington si radicava nella società italiana. Il mondo era diviso in due e gli italiani, grazie alla presenza del voto cattolico, erano politicamente in favore del modello «occidentale». Questa frattura ha dominato per anni la politica italiana e si parlava allora di «bipartitismo imperfetto», per segnalare la mancanza di alternativa democratica all’interno del Paese. Tutto questo è durato fino alla caduta del muro di Berlino. Da allora tutto si è rimesso in azione. Il nemico dell’Occidente, il comunismo, era finalmente vinto. La mancanza del «nemico» produsse effetti a sinistra, con il progressivo avvicinamento delle sinistre alla democrazia occidentale, e nel mondo moderato e di destra con lo sbandamento delle folle che senza il nemico non riuscivano, per scarsa preparazione culturale, a razionalizzare le ragioni della democrazia liberale e rappresentativa. Le conseguenze non si fecero attendere. Progressivamente il Paese iniziò a sperimentare embrioni di populismo che si diffondevano nel Paese, accompagnati dalla crescente e vecchia simpatia italiana per l’economia diretta dallo Stato. Caduti gli argini internazionali che proteggevano il fragile equilibrio italiano, sono progressivamente esplosi i «movimenti», i nuovi sostituti dei partiti che perdevano il loro ruolo storico e tradizionale. La politica diveniva non confronto di idee e programmi , ma solo la ricerca del consenso facile e a tutti i costi, seguendo i volubili desideri della piazza. Con la fine della Prima Repubblica, abbiamo visto, solo per ricordare quelli più vicini al nostro tempo, il movimento dei girotondi, quelli dei forconi, quelli delle sardine, fino ai 5Stelle.

Nel Paese cresceva anche un parallelo nazionalismo soprattutto economico, riprendendo con le pulsioni «territoriali» le antiche pratiche corporative che avevano ingessato e provincializzato l’Italia in passato sotto il fascismo. Questo magma potenzialmente distruttivo per la democrazia, si va oggi forse indirizzando verso una nuova fase con tre principali attori. La sinistra riformista, ha ormai accettato i valori profondi del liberalismo come la difesa dei diritti individuali, il ruolo della democrazia rappresentativa e la sua visione europeista. Questa componente si potrebbe differenziare da quella che oggi non trova ancora rappresentazioni concrete, ma che si sostanzia in un liberalismo più moderato ed ortodosso. Fra questi due tipi di liberalismo la differenza sostanziale è nel ruolo maggiore che la prima attribuisce allo Stato ed al suo intervento in economia. La seconda componente guarda allo Stato più come al garante delle regole che allo statalismo, nel solco della cultura del liberalesimo europeo, che pure non è mai stato ostile per principio a un ruolo statale in economia. Per questi ultimi insomma, lo Stato deve fare il suo mestiere ed avviare al contrario dell’interventismo a tutti i costi, il ruolo della innovazione a tutti i costi con la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico. Il terzo attore è il consolidato movimentismo populista e nazionalista, ostile per principio alla democrazia rappresentativa ed alla cultura liberale, che si attarda nel difendere le presunte qualità «sovrane e popolari» del Paese. Una forma insomma del «prima l’America» adottata da Trump negli Usa.

cambiamento e modernitàQueste potenziali nuove linee politiche che cambierebbero profondamente il Paese, sono il risultato del nuovo Governo Draghi che si trova ad affrontare i numerosi problemi strutturali italiani impietosamente messi a nudo dalla pandemia . La crisi della Segreteria del Pd con le dimissioni di Zingaretti , le richieste di cambio di passo dei vari partiti «riformisti» ed ancora in nuce, l’ostinazione dei nazionalisti e di una parte dei 5Stelle sono la dimostrazione del cambiamento in corso. Tutto questo trambusto sconvolgerà anche le consolidate pratiche e convinzioni «meridionaliste» e forse cambierà la tradizionale divisione tra «destra» e «sinistra». Una cosa è certa. Il nostro sistema così com’è non può reggere la sfida della modernità. Il cambiamento non è solo opportuno. È soprattutto necessario.