La vaccinazione degli anziani può attendere

Caro direttore, l’attesa va avanti dalle 8.30 di lunedì scorso quando, a seguito di una prenotazione effettuata in farmacia, attendevo, con profonda fiducia, la somministrazione domiciliare del vaccino anti Covid per mia madre, 85 anni, con difficoltà nella deambulazione. Modulo di prenotazione con numero progressivo, indicazione della data e dell’ora della prestazione (21 febbraio ore 8.30) e a seguire la specifica “vaccinazione domiciliare”.

Nei giorni successivi poi – la prenotazione era stata effettuata l’11 – anche la telefonata registrata che dava ulteriore conferma dell’appuntamento. In altre parole, non restava che attendere pazientemente, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quell’attesa si sarebbe protratta per… giorni. Niente il lunedì mattina (e va bene, qualche ritardo ci poteva anche stare), niente la sera, niente l’indomani. E ovviamente nessuna possibilità di avere informazioni telefoniche, dal momento che, componendo il numero di riferimento, ci si arena davanti a un imperturbabile risponditore automatico che non concede nemmeno l’illusione di poter usufruire della leggendaria “priorità acquisita”. Di lì le telefonate fra amici e conoscenti con familiari nelle stesse condizioni di salute, per scoprire che nessuno, pur avendola richiesta, aveva ricevuto la somministrazione a domicilio. Fino a quando, forse perché presa d’assalto, la Asl si è decisa a diramare una nota precisando che “Per le somministrazioni a domicilio è stata prevista una organizzazione differenziata: gli utenti al momento della prenotazione hanno ricevuto un coupon che conferma la presa in carico della loro richiesta di vaccinazione domiciliare. Nel coupon compare una data unica per tutti, generata automaticamente dal sistema che non è la data di effettuazione della vaccinazione, come già precisato in precedenti comunicazioni.

I vaccinandi saranno contattati attivamente dal servizio sanitario per via telefonica, al recapito indicato nella pre adesione, per fissare la data e l’orario effettivi della vaccinazione a domicilio”. Peccato che la precisazione non ci sia mai stata, come nemmeno le “precedenti comunicazioni”. Una spiegazione tardiva, figlia di un’approssimazione che appare ancor più imperdonabile se si considera che gli utenti “parcheggiati” in attesa sono persone anziane che possono aver vissuto il momento dell’appuntamento vaccinale andato a vuoto con apprensione, magari confidando di poter finalmente tornare a rivedere con maggiore serenità figli e nipoti domiciliati altrove, senza il costante timore che una visita gradita potesse trasformarsi in un veicolo d’infezione. E invece niente di tutto ciò. Per non dire, ovviamente, dei disagi vissuti da chi ha garantito la propria presenza in casa, accanto ai genitori anziani, confidando nell’arrivo del personale sanitario. Sarà pure che durante questa brutale pandemia sono saltate molte regole, ma trattare le persone anziane come numeri, lasciarle per qualche giorno in balìa di situazioni incerte e indefinite è un gesto privo di umanità, prima che di senso civico.

Riesce sin troppo facile rievocare Beckett e il suo “Aspettando Godot”, ma questa messinscena di “aspettando il vaccino”, è un grande, imperdonabile fiasco.