Calò il sipario sul Commissario Montalbano, ma ora arriva Lolita

Orfani di Montalbano? Ma è uno scherzo? Travolti a ogni ora dal commissario, con uno Zingaretti (del Pd) al Telegiornale e subito dopo con l'altro Zingaretti (della serie Tv) che si fa il bagno tra un'indagine e l'altra, pensavamo che la nostra vita sarebbe stata sempre così.

E invece, l'8 marzo prossimo, nella giornata della donna che farà sicuramente piovere nuove critiche dalle donne scontente del Pd maschilista contro il Zingaretti politico, avremo da dire addio e avviare la nostalgia per l'altro Zingaretti formato indagine e umanità. Sì, la serie si chiude e inutilmente la Sicilia chiede di riaprire le danze dei ciak.

Abbiamo sicuramente di che confortarci: sta per partire un'infinità di nuovi appuntamenti per noi poltronisti da Covid19. Arriva per esempio Lolita, la sexy-commissaria made in Bari nata dalla saga ideata da Gabriella Genisi. Una Montalbano-donna, quindi (la bella Luisa Ranieri), che farà da contraltare all'ormai consueto ma geniale investigatore creato dal grande Camilleri.

In realtà le donne e il Sud spopolano nel campo delle nuove serie. Non solo Imma Tataranni e la sua Matera, ma anche il fortunatissimo Mina Settembre (che ieri ha chiuso in bellezza con cifre da record: 6.546.000 telespettatori, con uno share di 26.4% e oltre 66 mila interazioni social). Buone notizie per gli aficionados: la serie avrà un seguito e, dati gli ascolti, c’era da giurarlo. Ma non solo questa: tante altre nuove fiction e scampoli di serialità sono in programma tra Rai e Mediaset, per non parlare delle mille possibilità che ogni giorno ci vengono dai circuiti on demand, capaci di raggranellare successi milionari. L’appuntamento con la serie sembra l’unica certezza di questi tempi incerti.



E, se ci sentiamo davvero privati dalla fine di Montalbano (è l’era delle privazioni, ormai!), ci consoliamo subito, perché la vedovanza televisiva è un po'... allegra e bastano attimi per rifarsi gli occhi. Una serie ammazza l’altra, in fondo, visto il grande mercato da overdose.

Colpiscono però le proteste dei paesi del Ragusano in cui veniva girata la serie di Camilleri: cittadini, sindaci e assessori sono arrabbiatissimi e chiedono che si torni a girare almeno il Riccardino, l'ultima fatica letteraria pubblicata postuma. In questi lunghi anni di serialità siciliana, questi paesi sono stati al centro dell'epopea di Montalbano. Se passate da Punta Secca, mare verde smeraldo meraviglioso e faro affacciato tra le dune, tutti indicano la casa di Montalbano, come se fosse un monumento nazionale. E tutti raccontano dei ciak avvenuti di notte, accendendo le luci del paese come se fosse mezzogiorno. Eppure, laggiù c'è questo e altro da vedere: a pochi chilometri, tra salsedine e gozzi, tra tramonti e storie di pesca. Capo Passero, le tonnare, la meraviglia di colori e viuzze, o di quell'isolotto con la lanterna che ammalia. Con o senza Montalbano, la bellezza c’è ed è lì ad attenderci, quando finalmente riprenderemo a viaggiare davvero... e non solo attraverso lo schermo

