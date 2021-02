Qualcuno chieda scusa ai pugliesi

Il professore Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di Igiene all’università di Pisa, responsabile della struttura speciale anti-Covid-19 dal 9 marzo 2020 e poi assessore regionale alla Salute, conosce molto più di noi l’importanza dei dati e delle informazioni. Nel suo libro sui vaccini, del 2018 («Informati e vaccinati»), sottolinea giustamente che la paura dei vaccini da parte di non poche persone è frutto di «scarsa conoscenza o disinformazione». Per questo dobbiamo manifestare la nostra sorpresa e la delusione per il modo con il quale ha gestito il pasticcio dei dati relativi ai posti letto di terapia intensiva disponibili in Puglia, sottovalutati per 109 unità. Errore che, oltre a determinare un ritardo di tre giorni nel passaggio della Puglia da regione arancione a regione gialla, ha messo in luce una grave inadempienza e inadeguatezza del sistema di produzione, raccolta e monitoraggio delle informazioni delle diverse Aziende sanitarie locali. È da sottolineare che i 109 posti letto non comunicati alla cabina di regia del ministero della Salute sono il risultato della somma dei 20 posti letto aggiuntivi degli Ospedali riuniti di Foggia, dei 23 di Barletta, i 28 del Perrino di Brindisi, i 20 di Taranto e i 18 del Policlinico di Bari.

Questi numeri rappresentano realtà oggettive e concrete che si sono rivelate e consolidate in momenti e tempi diversi. Numeri relativi a strutture che sono nate e realizzate davanti agli occhi di decine di persone. Averli visti «riemergere» contemporaneamente è prova che la catena della raccolta dei dati e della comunicazione fa acqua in molti punti. Riconoscere queste lacune sarebbe stato un atto di onestà e di responsabilità.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, nella sua lettera alla Gazzetta, parla di dati tecnici. Sbaglia. I dati e le informazioni sono fondamentali per tre ragioni. La prima è sintetizzata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella parola «Preparedness», fatta propria dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore della sanità (Iss) nel documento strategico «Prevenzione e risposta al Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione». Documento concordato e approvato dalle stesse Regioni ormai da 10 mesi nel quale vengono presentati gli 8 pilastri della risposta condivisa alla pandemia. Preparedness significa prevenzione, preparazione, prontezza operativa. Il rispetto del significato di questi termini comporta una riqualificazione del linguaggio comune per rispondere in modo coordinato, consapevole e rapido a un virus che ha colpito l’umanità intera, a cominciare dall’Italia, e che potrebbe, nell’antagonismo biologico con l’umano, mutare ancora in modo più subdolo. Il linguaggio appropriato è la condizione per realizzare un sistema coordinato e condiviso tra le competenze dello Stato, in materia di profilassi internazionale e con l’emergenza in atto, e le funzioni di organizzazione e di gestione della sanità delle Regioni. L’Iss tiene seminari online per formare tecnici e dipendenti delle Regioni. Non sappiamo se qualcuno in Puglia abbia partecipato.

La seconda ragione è il rispetto che si deve ai cittadini. Verità, semplicità, chiarezza, rapidità delle informazioni, rappresentano i valori da testimoniare e gli atti dovuti per ottenere la fiducia. In una democrazia costituzionale, soprattutto nei tempi tempestosi, la fiducia è la condizione del funzionamento delle istituzioni e delle strutture operative. Uno Stato autoritario non rispetta i cittadini, in nome dell’emergenza sanitaria è pronto a calpestare libertà e dignità. Solo se lo Stato e le Regioni, che esercitano poteri costituzionali estesi ed esclusivi in materia di sanità, riescono a conquistarsi la fiducia dei cittadini possono poi chiedere i sacrifici negli ambiti propri dell’esercizio della libertà individuale e di gruppo, di movimento, di impresa, di socialità.

La trasparenza della comunicazione è fondamentale. La stessa prevenzione, l’unica strada per tentare di anticipare o almeno confinare i movimenti del virus, è strettamente legata alla prontezza, all’attendibilità, alla chiarezza e alla continuità delle informazioni.

La terza ragione è nel sistema di sicurezza e protezione socio-sanitaria, costituito dalla rete ospedaliera dedicata alla cura delle persone colpite dal virus e dal sistema della sanità territoriale. È ormai nota la polemica sulle carenze della medicina territoriale, da Nord a Sud, inclusa ovviamente anche la Puglia. Il ministero della Salute e l’Iss, nel documento sulle strategie per far fronte alla seconda ondata pandemica, di autunno-inverno, hanno chiesto alla regione di indicare un referente tecnico del sistema sanitario responsabile della raccolta e trasmissione dei dati. Il governo ha anche destinato risorse finanziare a questi nuovi servizi, fondamentali nella «preparazione e contrasto» alla pandemia. Una figura con qualità manageriali e di coordinamento di team, in grado di stimolare i collaboratori per raggiungere gli obiettivi di una «comunicazione costante e coerente». La stessa definizione degli scenari, in base alla trasmissibilità del virus, localizzata, sostenuta, controllata e non controllata e al numero dei posti letto in terapia intensiva, è il risultato del coinvolgimento delle comunità. La comunicazione rapida e certa è la sola che possa stimolare la partecipazione attiva delle persone sia nelle città sia nei paesini decentrati dove spesso la soglia della vigilanza e del distanziamento è molto bassa. La protezione non è atto tecnico o burocratico, è prima di tutto emozionale. Chi si sente protetto agisce in modo sereno e consapevole.

Ai vertici regionali (tecnici? politici?) sono sfuggiti dati già presenti nella realtà empirica. Il presidente Emiliano ha detto che il professore Lo Palco è intervenuto nelle sue funzioni di controllo e ha così consentito di aggiornare il dato. Sembrerebbe quindi che l’errore è delle strutture tecniche. Ma il registro non cambia. Se dati evidenti sfuggono all’attenzione e al monitoraggio immaginiamo cosa accade con i dati ancora incogniti. Ci riferiamo alle varianti del virus, inglese o brasiliana o sudafricana; la mutabilità del virus è la vera incognita sull’esito e sui risultati delle vaccinazioni e sul raggiungimento dell’obiettivo «immunità di gregge». Ma restiamo sul nostro argomento. A nostro parere, qualcuno della Regione dovrebbe chiedere scusa ai pugliesi. Se a farlo fosse l’assessore Lo Palco l’istituzione ne uscirebbe rafforzata.