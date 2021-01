Vagoni di europeismo sui binari

«L’Europa è tutta una grande città, e il treno è la sua metropolitana. Da Parigi si va in treno a Londra, Bruxelles, Amsterdam. L'Europa è il mio Paese, è la mia città». Memorizzate attentamente questo pensiero del senatore a vita Renzo Piano e salite sul treno dell'Unione europea per viaggiare per tutto il 2021 all'interno dell'Anno europeo delle ferrovie ovvero #EUYearofRail. Del resto è bene ricordare che essendo la ferrovia è in gran parte elettrificata emette molta meno Co2 rispetto ai viaggi equivalenti su strada o in aereo rappresentando solo lo 0,4% delle emissioni di gas serra dell’Ue, mentre tutti i trasporti dell’Ue rappresentano il 25% delle emissioni totali dell’Ue. È doveroso inoltre riflettere sulla circostanza che è l'unico mezzo di trasporto che tra il 1990 e il 2017 ha costantemente ridotto le proprie emissioni e il consumo di energia, utilizzando sempre più fonti di energia rinnovabile.

Anche per quanto riguarda il capitolo sicurezza per i passeggeri le percentuali sono notevoli. Tuttavia solo il 7% circa dei passeggeri e l’11% delle merci viaggiano in treno lungo la rete di trasporto transeuropea (TEN-T).

«La nostra futura mobilità deve essere sostenibile, sicura, confortevole e conveniente. Rail offre tutto questo e molto di più! L’Anno europeo delle ferrovie ci offre l’opportunità di riscoprire questo modo di trasporto. Attraverso una serie di azioni, useremo questa occasione per aiutare la ferrovia a realizzare il suo pieno potenziale. Invito tutti voi a far parte dell’Anno europeo delle ferrovie», ha dichiarato la romena Adina Valean, commissario europeo per i trasporti.

Al fine di approfondire la tematica è a disposizione di tutti il sito web lanciato dalla Commissione europea https://europa.eu/year-of-rail/index_en dove è possibile, per esempio, leggere che «l'uso della ferrovia risale a tempi antichi. Diolkos, il primo mezzo di trasporto su rotaia, fu utilizzato nell’antica Grecia intorno al VI secolo aC Questa pista lastricata in pietra consentiva il trasporto di navi che trasportavano merci attraverso l’istmo di Corinto. Le moderne ferrovie europee si sono dimostrate promotori costanti della coesione sociale e dell’innovazione industriale. Oggi, la ferrovia collega persone e imprese in tutta l’Ue e oltre. Sostiene gli sforzi dell’Ue, nell’ambito del Green Deal europeo». Tra gli obiettivi specifici dell’Anno europeo sono si punterà, inoltre, sulla necessità che vi sia «una rete logistica efficiente, in grado di garantire i servizi essenziali, anche in caso di crisi impreviste» e «quale modo di trasporto che si rivolge al grande pubblico, soprattutto ai giovani, anche presentando il trasporto ferroviario come un’opportunità di carriera interessante». Non è trascurato l’ambito culturale, infatti, si dovrà fare affidamento «sulla capacità delle ferrovie di stimolare l’immaginario collettivo, in particolare grazie alla loro storia e al patrimonio culturale, rammentando il contributo che hanno svolto nella creazione della prosperità europea e il loro ruolo nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia» e concentrandosi sulla promozione di eventi e iniziative «volti a divulgare informazioni sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e a incoraggiare la cooperazione tra tutti i soggetti, al fine di migliorare l’informazione ai clienti». Una dritta ai giovani: l'Anno europeo delle ferrovie contribuirà a dare nuovo slancio all’iniziativa DiscoverEU che offre ai giovani europei l’opportunità di scoprire l’Europa ottenendo un pass che consente di viaggiare gratuitamente negli stati dell’Ue. In ultimo ma non per ultimo per chi volesse appassionarsi al mondo delle ferrovie e dei treni legga «Treni. Nove viaggi ai confini del mondo e della storia» del mitico Ettore Mo.