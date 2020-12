La tentazione (spesso fatale) di puntare alla leadership

Non è facile fare il presidente del Consiglio in Italia. Non è facile perché il presidente del Consiglio è la carica meno blindata dello stato maggiore istituzionale. Non a caso, il Belpaese detiene il record mondiale delle crisi di governo. Solo un presidente del Consiglio in grado di controllare il proprio partito, solo un presidente del Consiglio provvisto di forza propria può aspirare a durare di più, può ambire a governare anziché a schivare gli sgambetti quotidiani di rivali e avversari. In caso contrario, all’inquilino di Palazzo Chigi tocca in dote una via crucis settimanale, se non quotidiana.

Il presidente del Consiglio già padrone o controllore dei suoi gruppi parlamentari, parte avvantaggiato, anche se, strada facendo, gli ostacoli aumenteranno in proporzione ai “no” che dovrà dire a postulanti e insolenti vari. Il presidente del Consiglio, privo di una sia pure indiretta legittimazione popolare e orfano di una leadership di partito, parte svantaggiato, anche se, con opportuni accorgimenti e con le astuzie del mestiere, può trasformare un elemento di debolezza in un insospettabile punto di forza.

Agostino Depretis (1813-1887), capo di governo (per otto volte) nell’Ottocento, assurto a fama imperitura per aver legato il suo nome al fenomeno del trasformismo (traduzione: quadriglia delle coalizioni), pur non essendo un signor nessuno e pur controllando vasti settori del Parlamento, utilizzò le sue precarie condizioni di salute come salvacondotto, come polizza assicurativa, per i suoi governi e per la sua persona. Tutte le volte che incrociava un maggiorente dell’Aula, Depretis lasciava intendere che presto avrebbe gettato la spugna per manifesta sofferenza, per impossibilità fisica a sostenere gli onerosi impegni del potere. E così, di lamento in lamento, di certificato medico in certificato medico, trascorse circa un decennio ai vertici del Paese, collezionando una guida di governo dopo l’ altra. Chiamatelo fesso.

Oggi, sbandierare il proprio deficit di salute equivarrebbe a decretare un suicidio (politico, si capisce) in diretta tv. La forma e la tenuta fisica, la cura del corpo costituiscono un ingrediente indispensabile per garantirsi un futuro mediatico (perciò politico) di successi. L’immagine è tutto.

Sono altre, oggi, le accortezze che un presidente del Consiglio privo di una vasta rappresentanza parlamentare che faccia capo direttamente a lui, dovrà seguire per evitare di scivolare sulla prima buccia di banana, appositamente sistemata sul suo cammino.

La più importante, la più preziosa, forse l’unica, è quella di non cadere nella tentazione di mettersi in proprio. Intendiamoci. Non è semplice resistere alle sirene di spin doctor, società di comunicazione, sedicenti esperti e roba simile, tutti bravissimi nel sottoporre alla visione del presidente del Consiglio i risultati di ricerche, analisi, sondaggi sull’eccezionale livello di popolarità raggiunta, popolarità meritevole, a loro giudizio, di essere intercettata e valorizzata da un nuovo soggetto politico e via magnificando. Per resistere a questi arrembanti corteggiamenti, ci si dovrebbe far legare, come fece Ulisse, all’albero della razionalità. Ma non tutti posseggono la freddezza e la lucidità dell’eroe omerico. Di conseguenza, la prospettiva di cedere, come i soldati di Ulisse e la monaca di Monza, alle lusinghe degli incantatori, diventa più puntuale del Natale a dicembre. E qui cominciano i guai.

È capitato a Mario Monti che oggi si troverebbe al Quirinale se non si fosse fatto convincere a brevettare una nuova sigla politica. Potrebbe capitare a Giuseppe Conte se rispondesse a verità il tam tam che da tempo gli attribuisce il proposito di mettere in campo una nuova formazione. A dire il vero, negli ultimi tempi, i boatos sul parto del partito di Conte si sono attenuati assai, ma basta un particolare per dare fuoco alle polveri e scatenare l’artiglieria contraria.

Questo particolare, nel caso di Conte, era o resta la task force per il Recovery Plan. A un tipo iper-cinetico come Matteo Renzi, la storia di una task force concepita esclusivamente come tecnostruttura di competenti e non come primo cerchio, come nucleo di partenza, del partito di Conte, convince poco o punto. Di qui i bombardamenti di Italia Viva sul quartiere generale del governo, dove albergano, per altro, due ministre renziane. L’idea di doversi misurare, nella prossima agorà elettorale, con i candidati di Conte, e di doversi contendere i voti di fasce sociali omogenee, toglie il sonno all’ex Rottamatore. Che ovviamente non sta a guardare come una cariatide. E picchia duro, ogni giorno picchia più duro. Tanto da aver fissato per la Befana la data di rottura o di prerottura con l’esecutivo.

Davanti a Conte c’è un solo modo per disinnescare la mina Renzi (non del tutto sgradita al Pd): ribadire, giurare e dimostrare fino alla noia che non aprirà la sua bottega politica; e decommissariare, cioè parlamentizzare, alcune scelte anti-Covid. Se non farà questo, ogni giorno il presidente del Consiglio dovrà guardarsi da veleni e imboscate, anche se il 6 gennaio Renzi non gli si schiererà ufficialmente contro. Se, invece, farà questo, Conte potrà durare ancora a lungo, non diciamo come Depretis, ma come qualche altro illustre predecessore sì.