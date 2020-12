Se la pandemia diventa alibi per l’intera classe politica

Non si placano le richieste di allentamento delle misure anti pandemia, neppure di fronte al tremendo numero di 7-800 morti al giorno. Un funereo cinismo sembra essersi impossessato delle coscienze di tutti. In Italia e un po’ in tutto il mondo è scattata una sorta di rimozione collettiva della strage silenziosa provocata dal Coronavirus. Lo spettacolo deve continuare e allora strade e vetrine sono ricolme di luci natalizie come sempre, i ristoranti tornano ad aprire, la gente affolla le strade in barba a ogni raccomandazione sul distanziamento. Sotto la parvenza di un recupero di normalità, dopo una seconda ondata che non è affatto finita, si nasconde lo smottamento di quella solidarietà che aveva caratterizzato la prima fase e che aveva permesso di superarla. Ora si preme per consentire più spostamenti, per avere orari di apertura più ampi per gli esercizi pubblici, si organizzano veglioni clandestini per Capodanno e tavolate segrete per Natale. Le centinaia di morti non hanno voce, il loro silenzio eterno non può far rumore nello spazio dell’effimero mondo mediatico.

Anche la politica, messa da parte la tregua armata di questi mesi, è tornata alla guerra guerreggiata.

Lo testimonia la ricomparsa sui giornali di parole come rimpasto, crisi e – soprattutto – elezioni. Che il governo abbia commesso più di un errore nella gestione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Ma lo sapevamo che a guidare l’Italia c’era una maggioranza frutto degli eccessi del Papete; lo sapevamo che il governo nasceva per evitare elezioni in cui il centrodestra avrebbe potuto fare il pieno di consensi; lo sapevamo che molti ministri e sottosegretari erano alle prime armi; lo sapevamo che i temi che dividevano i partiti della «maggioranza» erano più di quelli che li univano. Eppure, abbiamo creduto che di fronte all’emergenza potesse esserci uno scatto per tirare fuori il meglio da ciascuno, così come stava succedendo negli ospedali, nelle aziende e nelle famiglie. Abbiamo assistito invece a un proliferare di ridondanti task-force.

Adesso anche questa illusione è finita e siamo alle prese con un governo che procrastina decisioni vitali per le sorti del Paese: dal piano per spendere i soldi messi a disposizione dall’Europa all’accesso al Fondo salva Stati. Qui la politica del rinvio non può funzionare. Altri Paesi hanno già chiarito cosa e come fare, mentre in Italia si fanno progetti per spendere oltre 600milioni di euro a fronte dei 209 disponibili. Vuol dire che stiamo giocando ancora una volta con il nostro futuro. Non riusciamo a individuare e programmare quelle poche, pochissime cose da fare che diventino però strategiche per l’intera nazione. Il rischio concreto è che quei denari finiscano in un rivolo di micro finanziamenti che poi, inevitabilmente andranno nelle tasche della criminalità, molto organizzata. Per cui bisognerà predisporre un agguerrito meccanismo di filtri e controlli col prevedibile risultato di creare mostri burocratici che imbrigliano ogni impresa. Per accelerare i tempi si ricorrerà allora alla nomina di una pletora di commissari, col rischio di moltiplicare la farsa cui abbiamo assistito in Calabria.

Il guaio è che all’orizzonte non si intravedono grandi alternative. Le opposizioni in questi mesi hanno mostrato un volto speculare a quello della maggioranza: stesse divisioni, stessa assenza di visione, stessa tendenza a complicare le situazioni piuttosto che a individuare soluzioni utili alla collettività e non solo a sé stessi. È fatale che a un governo debole corrisponda una opposizione debole. Senza contare il fattore Q, ovvero le grandi manovre per il successore di Mattarella al Quirinale. Che rischia di essere un altro colpo micidiale alla tenuta del Paese. Se in questi mesi della pandemia (e non solo) non vi fosse stato un uomo dalla tempra politica e umana del livello di Sergio Mattarella, davvero sarebbe stata dura. Ha svolto il suo ruolo di Capo dello Stato nella maniera più limpida, coerente, ed efficace possibile, diventando non a caso il simbolo attorno al quale gli italiani si sono stretti per tirare avanti. Strattonato da tutte le parti, non si è fatto mai coinvolgere, gestendo con fierezza e dignità il ruolo che la Costituzione gli assegna. Ma ha dovuto mettere le toppe anche a tanti limiti del governo, trasformandosi a volte nel vero ministro degli esteri, ha fatto pesare la sua autorevolezza e l’indiscussa stima sul piano internazionale quando le cose con l’Europa si mettevano male. Bastano le parole pronunciate ieri sulle «responsabilità condivise per un futuro migliore» per capire quanto sia prezioso per gli italiani.

Se avessimo una classe politica seria, la questione Quirinale neppure dovrebbe essere sui tavoli dei partiti: la soluzione sarebbe semplicemente un Mattarella-bis e mettiamoci a lavorare. Invece si disperdono energie, si organizzano strategie, si stringono alleanze indicibili per prepararsi a sostituirlo con Tizio o con Caio.

Ecco, il brutto di questa seconda ondata non è che ci guasta Natale con tutti i suoi riti laici e religiosi – la messa della notte alle 19,30 si commenta a da sé – che riempie ancora di bare i cimiteri, che i ragazzi non vanno a scuola. No, il brutto è che non si vedono premesse per uscire da questo lungo tunnel e che la pandemia, al di là della sua mortalità clinica, economica e sociale, diventerà l’alibi di un’intera classe politica.