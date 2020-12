Rischio rotture dal muro di Trump

Quello che accade negli Usa, dove Trump cerca invano di contestare i risultati elettorali che danno la vittoria a Biden, dovrebbe essere un campanello di allarme non solo per le sorti della democrazia americana, ma per le conseguenze sul funzionamento ordinato della società civile nel mondo. Il punto essenziale delle proteste di Trump riguarda il presupposto fondamentale su cui si poggia il potere: la sua legittimità. Se nella società non c’è una legittimità accettata e condivisa nella base sociale, tutto il sistema di comando e di funzionamento di un regime traballa e viene messo in discussione.

L’autore più influente ed autorevole su questo argomento è stato l’indimenticabile Guglielmo Ferrero, costretto all’esilio dal fascismo. Questo nostro illustre storico, probabilmente un nome ignoto alla maggioranza degli italiani, ha acutamente scandagliato da par suo tutta questa intricata matassa. Per spiegare la sua teoria Ferrero parte da una evidente constatazione. Il sentimento della morte e la sua consapevolezza nello spirito e nella ragione dell’uomo, genera una inevitabile paura. Questa non l’abbandona mai e condiziona pesantemente la sua esistenza. Per combattere questa paura esistenziale misteriosa ed insondabile, l’uomo ha creato e sviluppato la civiltà. Questa serve come antidoto all’ angoscia naturale della sua esistenza e si realizza nell’insieme delle pratiche, istituzioni e simboli che dovrebbero dargli una sicurezza almeno relativa.

Quelle regole e modalità accettate che si concretizzano nella morale, nella politica, nel diritto e nella religione, dovrebbero ridurre il senso dell’incertezza della condizione umana. Tutti questi strumenti sono stati creati dall’uomo per controllare la paura che proprio nel Potere, con i suoi apparati coercitivi, si identifica più frequentemente. Il Potere, questo complicato e oscuro strumento della Storia, impersona alla perfezione la paura atavica dell’umanità. Dal momento che gli uomini si temono vicendevolmente con gli strumenti come le armi, che proprio loro hanno creato, solo il Potere potrebbe limitare questa paura. La previsione di un Potere che decide le regole da seguire e l’obbedienza pacifica dei cittadini a queste norme per la difesa della pace interna ed esterna, è il tentativo di creare una zona sicura per la convivenza sociale. Hobbes aveva sostenuto in passato che solo la forza coercitiva del Potere poteva tenere unita una società, ma non aveva intuito come la sola coercizione del potere non poteva liberare gli uomini dalla paura, ma li avrebbe tenuti al contrario in scacco con il terrore permanente. La risposta di Ferrero è che la pace sociale si realizza solo se il principio del comando, e quindi il controllo del Potere, è condiviso dai governanti e dai governati.

Questi principi che possiamo definire come il “de idem sentire de re pubblica” sono i criteri di legittimità che sostengono una società. E’ il rispetto di quelle regole, di quel contratto sociale e di quelle pratiche definite ottimamente da Ferrero come i “Geni invisibili della città”, che tengono insieme una comunità. Questa legittimità può esistere solo se la grande maggioranza dei cittadini la condivide, come cultura politica, come modelli di comportamento di valori e credenze che sono diffusi ed accettati. La legittimità infatti riguarda il “chi e come” debba governare una comunità.

Geni invisibili - Se questa base sociale si sfalda con le pregiudiziali ideologiche, con la violazione del patto vicendevole del rispetto delle norme comportamentali e con l’aperta contestazione dei valori fondanti di una comunità, allora la convivenza sarà minacciata e tornerà la paura del prossimo e del Potere con l’esplosione della violenza sociale. Al contrario, se i Geni invisibili sono forti e prosperi, allora la comunità sarà pacifica e impegnata al miglioramento sociale. Questo processo funziona efficacemente se la legittimità è in armonia con i costumi e con le credenze della popolazione, sia per la mentalità che per la cultura e gli interessi economici. Il risultato della violazione del principio di legittimità, genera necessariamente la violenza rivoluzionaria. La società viene sconvolta perché manca di un baricentro, di una coerenza profonda che invece viene derisa da coloro che pescano nel torbido.

E’ quello che è successo alla Rivoluzione Francese nel 1793 con il Terrore giacobino, nella presa del potere da parte dei nazisti in Germania, dei comunisti in Russia e per i contemporanei, con il regime di Pol Pot in Cambogia o nella Cina maoista della “rivoluzione culturale” Questa rivoluzione è per definizione un rovesciamento dei principi della vecchia legalità e delle vecchie regole. I governi rivoluzionari sono sempre il contrario dell’etica e del diritto e dei valori della democrazia liberale, e si basano sempre sulla diffusione della paura nella gente, in un sistema di guerra permanente fra rivoluzione e i suoi perfidi nemici. Come dice bene Ferrero, una volta che il sottile “filo di seta” della democrazia si rompe, allora appare sempre la “gabbia di acciaio” della rivoluzione e del sogno del nuovo mondo che divora sistematicamente i suoi figli e tutta la società in vertice di violenza senza fine.

Il Potere rivoluzionario, proprio perché manca del consenso dei suoi sudditi, è sempre in uno stato continuo di emergenza che deve impartire lezioni ai suoi nemici politici e impaurire i suoi possibili avversari, come l’esperienza di Stalin ci ha insegnato. Mettere in discussione i principi di legittimità negli Usa, come insegnano Trump ed i suoi seguaci, è molto pericoloso per loro e per le altre democrazie. La spaccatura della società americana è evidente e queste posizioni non aiutano la risoluzione del conflitto, che bisognerebbe invece spegnere.