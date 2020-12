Dalla pandemia sanitaria al pandemonio cartaceo

Speriamo che il vaccino o i vaccini riportino al più presto l’intera umanità a una condizione di normalità mai così tanto invocata. Ma se c’è un’eredità, un lascito - a opera dell’emergenza Covid - di cui nessuno si libererà, specie in Italia, il suo nome è cartomania. L’impero della carta (per pratiche burocratiche) è l’unico dominio a non aver mai conosciuto battute d’arresto. Anzi, l’impero della carta è l’unico potere ad aver sempre esteso i propri confini e le proprie acquisizioni. Altro che impero romano, impero cinese o impero sovietico. L’impero della carta, fondato sui timbri, sui protocolli, sui procedimenti, sui vincoli, sulle autodichiarazioni, è inarrestabile e si fa beffa di tutti i colori politici. Si fa largo con la maestosità di un Cristiano Ronaldo e alla fine mette tutti in ginocchio.

In Italia, poi, dove vige il principio, biasimato da Luigi Einaudi (1874-1961), della scissiparità (mai far fare a tre persone ciò che si può fare in dieci), il fenomeno (patologico) si presenta sotto forme ancora più acute, tanto che finora non solo non si è trovato alcun vaccino per curarlo, ma tutto lascia credere che non si abbia alcuna intenzione di ricercarlo. Perché, come ripeteva il povero Giovanni Falcone (1939-1992), l’obiettivo della mentalità più contagiosa non è far funzionare la macchina, ma avere le carte a posto. Ma avere le carte a posto significa produrre nuove carte, in una spirale senza fine da cui non si salva nessuno e da cui, però, non vuole uscire nessuno, dal momento che il cartificio genera un mare di vantaggi e privilegi per i suoi vassalli e valvassori.

Prendiamo la sanità assediata dal Coronavirus. Gli ospedali sono al collasso, ma le carte godono di ottima salute. Tutte al loro posto e tutte incinte, gravide di nuove carte, di nuovi documenti da compilare, all’infinito. Anziché predisporre nuove terapie intensive, anziché assumere nuovo personale medico e paramedico, anziché fissare una strategia protesa ai risultati, non al formalismo o al funzionarismo, si vive nell’adorazione della carta.

Il cui contenuto, per parafrasare l’Einaudi scettico sul valore effettivo e legale dei titoli di studio, vale meno del foglio su cui viene riportato. Di conseguenza, carta dopo carta, nessuno capisce più nulla. Nessuno sa più orientarsi in un labirinto di scritti, per giunta in iper-burocratese, incomprensibili ai più, e sovente agli stessi addetti ai lavori, per cui la svalutazione e il decadimento del linguaggio aggiungono crisi a crisi, confusione a confusione, incertezza a incertezza.

L’effetto collaterale della pandemia cartacea, madre e figlia insieme del pandemonio burocratico-normativo, consiste nella sua penetrazione nelle attività private. Da sempre la burocrazia non è un’alleata delle imprese. Da sempre ha cercato di mettere un freno all’esuberanza di mercanti e produttori vari, imponendo continui vessatori adempimenti che, a loro volta, richiedevano l’assunzione di nuovi più specializzati consulenti. Ma a furia di trattare con i proconsoli dell’impero di carta guidato dalla Casta burocratica, anche i manager privati, come aveva previsto il geniale economista austriaco Joseph A. Schumpeter (1883-1950), hanno assorbito quella logica funzionariale che induce a impegnarsi per le «carte a posto» anziché per i «progetti in porto». Morale: anche il settore privato, anche le partite Iva che, pure, dovrebbero ribellarsi all’invasione dei timbri, finiscono per arrendersi al nemico, anzi finiscono per trasformarsi in zelanti collaborazionisti. Non c’è verso: carta chiama carta, burocrazia chiama burocrazia, responsabilità chiama irresponsabilità. Pubblico e privato non competono più soltanto nel mercato, ma pure nell’anti-mercato, nei regimi protetti, negli uffici procedurali. Un manicomio.

Ovviamente, più la fabbrica normativa produce carta, più l’incertezza interpretativa genera smarrimento, più la confusione procedurale alimenta il senso di irresponsabilità da parte dei pubblici poteri. Un circolo perverso che trova nella sanità la sua preda preferita.

Ma, ecco il punto cruciale, l’ossessione cartacea, che ha raggiunto vette himalayane col vento delle misure anti-Covid, potrebbe, come già accennato, estendere dappertutto i suoi riflettori invasivi e autoinvasivi, piegando a sé persino i comparti e i modelli produttivi più autonomi, con un incremento, tra l’altro, dei costi di gestione che, già ora in Italia, sono assai più onerosi che altrove. Più carte vogliono dire più ostacoli, fino al punto, paventato da un acuto intellettuale del secolo scorso, che in Italia «nulla si può conseguire per via legale, neppure le cose che sono legali».

Ecco perché il mix tra scartoffie infinite e regolamenti indefiniti contribuisce a concimare le piantagioni della corruzione che, a parole, tutti dicono di voler estirpare. È l’abitudine, è l’assuefazione generale al morbo cartaceo, la principale amica del malaffare gestionale e della paralisi amministrativa. Così a forza di produrre «carte» in quantità industriale, il rischio di incorrere nelle contestazioni di danno erariale e abuso d’ufficio è più incombente, e temuto, di un fulmine sulle Alpi, per cui scatta, in automatico, l’inazione preventiva, ossia la condotta rinunciataria ribattezzata burocrazia difensiva. Meglio non fare nulla e, se proprio non è possibile, meglio fare pochissimo. Ma chi metterà mai sotto inchiesta un responsabile pubblico per manifesta renitenza al dovere, alla responsabilità di agire e deliberare? Servirebbe una riflessione sui ritardi decisionali e realizzativi di ogni tipo provocati dall’incubo, per ogni amministratore, di dover rispondere di abuso d’ufficio e danno erariale, ma lo spazio per questo articolo si va esaurendo.

Diceva il giurista Piero Calamandrei (1889-1956) che «non può esservi legalità senza libertà». Infatti. L’ipertrofia cartacea comprimendo le libertà riduce di fatto la legalità. Purtroppo il Coronavirus ha portato nuova acqua alla fabbrica dei provvedimenti, pretesi e contesi tra stato e regioni. Con il risultato che, carta dopo carta, stato e regioni si sono persi tra le montagne di decreti, ordinanze e disposizioni varie, il cui effetto finale è che le persone (pazienti e parenti) vengono trattate come astratti, freddi numeri. In fondo, dopo le tragedie, è questo il retaggio che, a nove mesi dall’inizio, sta lasciando la pandemia: un disorientamento generale, sia istituzionale che popolare. Maledetta carta.