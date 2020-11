Metà Basilicata come un museo

Il padre dell'archeologia in Basilicata, Dinu Adamesteanu, diceva che scavando in qualsiasi area del territorio lucano sarebbe emersa una traccia del suo passato. Una storia coperta da strati di cemento, asfalto, terremoti, costruzioni e ricostruzioni. Se fosse stato per lui, insomma, l'intera regione sarebbe oggi transennata come area archeologica. Ve l'immaginate? Avremmo evitato una cementificazione selvaggia che ha prodotto accozzaglie di palazzi (oggi semivuoti) e non ci sarebbe stato spazio per attività produttive e strade. Ah, è vero, pardon, quelle (le strade) non ci sono a prescindere.

Adamesteanu certamente avrebbe gradito la delibera, proposta dal Dipartimento Ambiente, con cui la Regione Basilicata ha, di fatto, “recintato” (qualcuno direbbe “mummificato”) tutto il territorio del Vulture-Melfese inserendolo in quella che in tempi di Covid si chiama “bolla”.

Intoccabile, inespugnabile, inaccessibile. Una delimitazione di zona d'interesse archeologico che riguarda un comprensorio di circa 700 chilometri quadrati lungo i quali ci sarebbero oltre tremila “scrigni” sepolti, con testimonianze che vanno dalla preistoria al medioevo. Anche la semplice visibilità di un’area è stata etichettata come “valore paesaggistico”, allargando a dismisura il raggio d'azione dell'ombrello dei vincoli su luoghi che hanno subìto nei secoli una evoluzione come “l’abitato di località Casalini, l’area di Venosa, la città preromana, gli insediamenti sannitici del venosino, l’abitato di Allamprese, il paesaggio coloniale, le colline dei Piani di Camera, il territorio di Banzi, la Serra Costantino e Francolibero, il territorio di Lavello-Forentum, le colline di Lavello e la Valle dell’Ofanto, la villa in località Casa del Diavolo, la distribuzione insediativa in età tardoantica e altri insediamenti di Venosa, Lavello, Maschito, Banzi, Melfi e Forenza”.

Con l'introduzione di una lunga catena di inedificabilità, la delimitazione dell'area blocca ogni forma di sviluppo industriale, agricolo, artigianale, ma anche migliorie delle singole abitazioni private o dei poderi in una delle aree maggiormente vocate al progresso in cui esistono – come li definiscono la Regione e la Soprintendenza – diverse criticità: “Evanescenza dei tratturi, abbandono delle zone rurali, presenza di numerosi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, peraltro autorizzati proprio da chi oggi si meraviglia della loro presenza.

La trasformazione dell'intero comprensorio in zona d'interesse archeologico è mal digerita nel Vulture-Melfese, anche perché a proporla sono studiosi che, magari, non conoscono esattamente la realtà dei luoghi, dove degli antichi tratturi resta solo un ricordo e non c'è nulla di visibile e di contemplativo nel tracciato della Via Appia. I luoghi hanno subito un’evoluzione, lasciando intatte le vere e uniche emergenze culturali e storiche esistenti. Pioveranno vincoli, divieti, limiti, blocchi, interdizioni continue, senza peraltro innalzare templi all’Antichità. La chiusura a doppia mandata creerà non pochi grattacapi a Comuni, sindaci e amministratori locali – ignorati nel predisporre il provvedimento - alle prese con la cronica carenza di opportunità occupazionali. Saranno chiamati a stoppare richieste di imprenditori e di iniziative produttive in nome della storia e di un passato che rischia comunque di restare sotto terra. Per i giovani residenti delle due l'una: o continuare ad emigrare o fare l'archeologo.