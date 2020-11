Quel fascino discreto di quattro passi in piazza

Che bella, la piazza. La piazza con le sue regole. La piazza di pietra e case e fontane e monumenti, non la piazza catodica dove è consentito qualsiasi eccesso. La piazza del paese col Gran Caffè!

In questo momento di clausura spalleggio la cupa amarezza dei cittadini che campano del loro lavoro gestendo un Caffè o un Bar, come, modernamente, definiamo questo luogo di aggregazione, questo «porto di mare» della comunità del consumo artigianale, questa emulazione metaforica del luogo di commerci e scambi, il fondaco simbolico del baratto di idee ed esperienze, racconti e speranze. E fondaco di amicizie. Oggi, semichiusi.

Nella sempre aperta piazza mediatica, in tivvù, certe invasioni, certe ubiquità, certi personaggi della politica ridotti, ormai, al ruolo di salvaschermo, mi fanno rimpiangere, oltre alle vecchie, care, tribune politiche, anche lo «stare» in piazza libero e innocente. E civile.

Che bella la piazza con il Bar! Meglio: la Piazza di paese con «il Bar del paese». Nella solerte confusione delle città i bar sono centinaia, distribuiti nei quartieri, nei generi, nei tipi di prestazioni.

La piazza del paesello di Don Camillo e Peppone. Con la chiesa, il caffè, il cinema teatro, L’«Osteria del Teatro». E Il prete che suona la campana a morto per il caduto della nuova Resistenza contro il ministro del governo dc coi fascisti per camuffare la povera campana stonata del sindaco operaio. E questo che fa sfilare la bandiera italiana sabauda, a un altro funerale, quello della vecchia maestra di tutti i paesani.

Era un paese in cui si riversava simbolicamente tutta la Nazione col popolo che litigava di giorno per il bene comune per ritrovarsi unito ad aspettare nottetempo sindaco e parroco fuori da una stalla dove avevano lavorato di notte a mungere le vacche che davano il latte e il pane a tutti. Era l’Italia di Guareschi e del suo «mondo piccolo» in cui prevaleva sempre l’interesse collettivo sulle fazioni.

Una volta, tempo fa, ho visto una smorfia infantile di Bersani che tentava di nascondere le lacrime raccontando questa piazza. Quella chiesa. Questa smorfia non si può e non si deve «rottamare».

Il bar del paese di fronte alla farmacia! Poco lontano dalla stazione dei Carabinieri, a fianco al cinema Splendor (che bei nomi luminosi di esotismo che avevano i vecchi cinematografi di una volta).

Il bar degli incontri dove passava anche il sindaco a offrire il caffè, dove si affacciava il medico condotto per sbirciare la salute della comunità e non solo quella individuale. Il bar dei paradossi e delle scommesse blande, delle liti furiose sullo sport, il bar indimenticabile di Stefano Benni e della «Biancona» la pasta alla crema cosparsa di zucchero a velo che, sopravvissuta alle razzie studentesche e trascurata da tutti, invecchiava nascosta nell’esigua vetrata sotto il marmo del banco. Il bar, infine, del parroco e del capopopolo comunista o socialista che andavano a discutere, litigare, far pace, tirar tardi nella serata con la speranza nel cuore, anzi nei cuori, di far in modo che tirasse tardi anche quella buona civiltà della convivenza e della dialettica che fornivano una consapevolezza: che la politica è una cosa buona, che serve a fare la pace, che allontana la guerra, che è una risorsa sociale e culturale. E in quel bar, tra le voci degli avventori, nei rumori delle biglie sul panno verde del biliardo, nel cicaleccio del torneo d tressette, planavano alti discorsi, si misuravano sottilmente confronti di idee. E, lasciatemelo dire, di ideologie. Ebbene sì, rimpiango il bar, il tressette, il cicaleccio, il tifo, la «Biancona», le litigate e le pacificazioni ad alto tasso alcolico e le ideologie riconosciute e seguite, studiate e vagheggiate, applicate con metodo e fantasia.

L’invadente tirannide della piazza mediatica nelle sue varianti di piazzette telematiche, atri informatici, portinerie delatrici, ballatoi e cortili ruffiani, rischia di farci disabituare alla piazza vera, quella che offre lo spazio, arioso e racchiuso dal confine dei palazzi istituzionali, alla vita pubblica dei cittadini, quell’agorà preziosa che, sola, ospitava la dignità urbana e non ammetteva dispotismi invadenti. Lì, in piazza, si andava a «stare».

Nell’Italiano dialettale che pratichiamo a Bari, il verbo «stare» svolge mansioni complesse e impegnative: si usa per definire una condizione, uno stato, una modalità. In risposta alla domanda «Che facciamo stasera?», m’è capitato di registrare la locuzione «Andiamo a stare». Proprio così: «a stare» e basta. In quel caso indicava una attività, apparentemente, non attività, che consiste, lo sappiamo bene dalle nostre parti, nell’essere non bighelloni scansafatiche, ma operosi oziosi che occupano un luogo determinato e scelto, in genere l’angolo d’un Caffè. Senza piazza e Caffè in piazza, non si può fare. Con tutto quel febbrile affaccendarsi che comporta l’ozio faticoso della chiacchiera lenta, della conversazione vaga e ampia e la pratica della contemplazione del passeggio.

Spero che, presto saremo restituiti alla piazza e ai suoi Caffè e riaffidati ai Teatri e loro a noi, pubblico. Sembra tanto il tempo della segregazione obbligatoria o dell’«isolamento fiduciario» impostoci dall’emergenza sanitaria. Sembra troppo che i Bar, i Caffè, i palcoscenici siano muti e sordi, opachi e tristi. Solo il teatrino della politica è in trambusto.

Ho sentito praticare con disprezzo la locuzione «il teatrino della politica». Il tentativo è di screditare la politica comparandola al teatro. Ora va ricordato a quei tangheri che il teatro, anche quello piccolo, dei burattini, è una cosa bella e serissima e che, se mai, si potrebbe tra noi, gente orgogliosissima di teatro, offenderci a vicenda chiamandoci politicanti. Se i ristoranti fossero aperti di sera, potremmo discorrerne e ridere di loro. Gli artisti, si sa, amano cenare dopo lo spettacolo. Ci accontenteremo di far due passi in piazza. Di giorno.