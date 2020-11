Addio Sean Connery, l'unico vero agente 007

«Un vodka martini, agitato, non mescolato». Con ogni buona probabilità, se Ian Fleming prima e Sean Connery subito dopo di lui non lo avessero sdoganato come il drink preferito di James Bond, sarebbe rimasto uno dei tanti cocktails possibili e lo stesso destino sarebbe toccato anche alla Aston Martin, vettura britannica dai prezzi impossibili che dopo essere diventata la macchina per eccellenza dell’agente 007 si è imposta nell’olimpo delle supercar finendo, in alcuni casi, per insidiare il blasone dei più prestigiosi bolidi italici.

E tuttavia, se certe «icone» cinematografiche hanno fatto breccia nell’immaginario collettivo di mezzo mondo, il merito non è solo di una ispirata fantasia autoriale, ma anche e soprattutto di Sean Connery, non a caso rimasto fino ai nostri giorni lo 007 per antonomasia, nonostante la sua ultima interpretazione dell’agente segreto al servizio di Sua Maestà risalisse al 1971 con Una cascata di diamanti.

Elegante, sornione, inguaribile sciupafemmine pronto a passare da un letto all’altro - tranne che in quello della innamoratissima Monny Penny - il Bond-Connery ha rappresentato un’epoca nella quale per molti versi vigeva il «politicamente scorretto», portando sullo schermo avventure nelle quali la minaccia atomica, vero incubo della Guerra fredda, non era mai direttamente legata alla defunta Unione Sovietica, tutt’al più descritta come potenza dai servizi segreti pasticcioni e dalle spie sempre pronte a tradire. Perché quella Spectre, la multinazionale del crimine guidata da Ernst Stavro Blofeld e da lui combattuta, sembrava volesse indicare l’insidia prossima ventura, quella del terrorismo slegato dalle grandi potenze e delle più spregiudicate speculazioni finanziarie, anche a danno dell’intera umanità.

Connery ha saputo affrontare quei copioni con una grinta e uno stile al quale prima o poi si sono ispirati molti degli uomini europei che ne hanno consumato i film, sognando di potersi immedesimare nel bel tenebroso che conquistava le proprie prede femminili con uno sguardo, o semplicemente porgendo loro da accendere. E hanno imparato a memoria quelle battute sornione che accompagnavano la naturalezza con cui Connery si aggiustava il nodo della cravatta dopo aver steso a cazzotti un paio di aggressori, magari distruggendo una camera d’albergo, o emergeva dall’acqua e si sfilava la muta da sub sotto la quale indossava un impeccabile smoking. Tutte cose che fatte da chiunque altro sarebbero apparse quantomeno comiche e che invece con lui finivano per essere quasi credibili.

Ma Connery - come ci ricorda Anton Giulio Mancino in queste stesse pagine - non è stato solo Bond, benché quel ruolo, quell’espressione, quel magnetismo, lo abbiamo colto sempre, fosse anche soltanto per associazione di idee, sia che vestisse il saio del frate Guglielmo da Baskerville ne Il nome della Rosa, sia che impersonasse il maestro d’armi Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez in Highlander o del papà imbranato (ma non tanto) di Harrison Ford - Indiana Jones. E non è esagerato affermare che sono rarissimi, nel cinema degli ultimi sessant’anni, i casi di immedesimazione attore-personaggio assimilabili a quello di Connery, che pure, a un certo punto, visse il ruolo con un tale disagio da decidere di uscirne, tranne a tornare a interpretarlo nel 1983, ormai più che maturo, in un’avventura dal titolo assolutamente significativo, Mai dire mai.

Uomo di successo, vincitore di un premio Oscar per la sua interpretazione nel film Gli Intoccabili, decisamente ricco, sebbene tutt’altro che spendaccione, Connery ha rappresentato la parabola di un «povero ma bello» che nella vita poteva dire di aver fatto il bagnino, il muratore, lavapiatti, il verniciatore di bare e si era persino fatto fotografare nudo sui calendari, prima di essere baciato dalla celebrità. Ma la consapevolezza della sua popolarità lo aveva portato, lui, nativo di Edimburgo e sempre più spesso ritratto con il tradizionale kilt, a diventare un simbolo anche per la sua amata Scozia, impegnandosi nella campagna per la secessione dall’Inghilterra a dispetto del titolo di baronetto ricevuto dalla regina Elisabetta. Non a caso, tutti i politici scozzesi hanno ricordato commossi, l’amico fraterno, ma anche una figura che riusciva a dare identità a quella stessa middle class dalla quale proveniva.

È morto nel sonno Sean Connery, la morte che tutti vorrebbero poter scegliere e che aveva più volte evitato proprio nei film di 007, quando il letto era luogo non solo di insidie erotiche, ma anche di animali velenosi o di trappole letali, sempre evitate all’ultimo secondo. È vero, siamo inevitabilmente tornati a parlare di James Bond, ma tant’è, nel cuore di quanti lo hanno amato resta la sua maschera per eccellenza. E allora, congediamoci con il titolo di un film solo in apparenza minore della popolare saga di 007: Si vive solo due volte. Perché la seconda, in questo caso, è quella che continuerà a farcello amare sugli schermi.