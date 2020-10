Nuova conferma: la solitudine non si addice alla politica

BARI - «Le coalizioni ci premiano ovunque, gli iscritti avevano ragione». Luigi Di Maio tira dritto, seguendo il risultato della piattaforma Rousseau, nonostante i litigi col patron Casaleggio, e guardando ai risultati delle amministrative.

E lo fa pensando anche alla Puglia. Dove, però, l’unico “grillino” che siederà sulla poltrona di primo cittadino (Manduria, in provincia di Taranto) si è presentato con un’accolita di civiche attorno alla galassia pentastellata, ben lontano dai “patti politici” e dalle “alleanze” tra partiti. Di più, ad Andria – considerato il “termometro” di queste elezioni amministrative pugliesi - il Movimento Cinque Stelle si è preso la batosta per aver corso da solo e osato sfidare l’alleato più naturale, il Pd, che aveva la sua candidata e che da domani indosserà la fascia tricolore. Insomma, dove siano queste coalizioni “premianti” che vede Di Maio, almeno in Puglia non è dato ancora saperlo. Anzi.

Se un risultato ci consegnano i dieci ballottaggi tenuti ieri in Puglia è che l’onda lunga del centrosinistra, dopo le Regionali, non si è fermata nelle comunali e il centrodestra, uscito sconfitto dall’ardua battaglia contro il governatore uscente Michele Emiliano, può solo leccarsi le ferite consolandosi a Ceglie Messapica, nel Brindisino, col vessillo di Fratelli d’Italia. Ma nel resto dei territori, come si usa dire da queste parti, per la destra l’aria è amara. E’ amara anche per i pentastellati, da sempre più deboli nel voto di preferenza (rispetto al proporzionale delle Politiche) ma mai come ora indeboliti dalla perdita di consenso.

La battaglia di Andria è significativa: qui un centrodestra sbrindellato ha fatto in modo che l’ex capogruppo alla Regione Nino Marmo corresse da sindaco in solitario. Quale occasione sarebbe stata più ghiotta per non provare a saldare l’inseguita alleanza giallo-rossa? E invece, di fatto, i voti della destra al ballottaggio hanno finito per travasare a sinistra, lasciando ai grillini la magra consolazione di averci provato sino alla fine, in solitario. Dunque, se nel più grande dei comuni chiamati al voto non ha funzionato la “corazzata” a destra (che invece per la prima volta si è riunita alle regionali), tanto meno ha funzionato il predicato, inseguito, corteggiato e ancora irrealizzato modello “giallorosso”, visti i due contendenti finali. E qui diventa inevitabile la madre di tutte le domande: qual è la coalizione a cui guardano i vertici romani pentastellati come il ministro degli esteri Luigi Di Maio, sempre più nelle vesti di capo ombra del MoVimento, mentre in Puglia la “base” grillina continua a dire no a qualsiasi patto? E come realizzare quella saldatura che il premier Conte prima e il riconfermato governatore Emiliano poi continuano ad inseguire se nei territori i due fronti continuano a marciare separati?

Emiliano, forte dei risultati ottenuti, ha lasciato una porticina aperta: per realizzare la parità di genere piena nel nuovo governo regionale servono donne e i Cinque Stelle ne hanno elette 3 su 5. Della serie: si facciano avanti, le poltrone ci sono. Ma come a Roma, nel variegato mondo grillino, se le danno di santa ragione tra i “movimentisti” di Di Battista e i “governisti” di Di Maio, così a Bari le divergenze tra gli “aperturisti” alla Casili e gli “anti-emilianisti” alla Laricchia continuano a tenere banco. E, come dimostrano le comunali pugliesi, di alleanze col mondo Dem per ora non si vede neanche l’ombra.

Alla fine, come spesso accade nei partiti “tradizionali”, anche nel “partito” grillino – che finora ha scelto la strada del Movimento – sarà la “linea” dettata da Roma a prevalere sulle dinamiche locali. Ed è probabile che – dinanzi al centrosinistra asso-pigliatutto in Puglia – saranno proprio i “puristi” a perdere rispetto agli “aperturisti”. Con una lezione che, forse, dopo le regionali ci consegnano anche queste comunali: la politica è fatta di confronto e i tavoli politici si fanno sempre, non si rifiutano mai, con nessuno. Lo ha capito Grillo, che pochi anni fa sbeffeggiava in diretta il malcapitato Bersani (allora leader Pd) e oggi difende a spada tratta il patto con Zingaretti. Lo hanno capito gli elettori, che ieri portavano al trionfo delle urne la “rivoluzione” pentastellata e oggi guardano altrove, aspettando risultati concreti.