Quella fortuna di fare «il mestiere del teatro»

Non scriverò della mia gioia nell’apprendere di essere stato scelto come meritevole del Premio per la sezione «Grandi registi teatrali», «Edizione XVI Premio nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo». Non dirò della mia felicità per ricevere un premio intitolato alla figura che più ho amato e rispettato nella mia vita professionale, né ammetterò che considero la premiazione un motivo di orgoglio che ripaga, non tanto me, ma la memoria dei miei cari per le ansie che ho elargito loro.

Tutto con un’accorta strategia che, partendo dalla mia tenacia caparbiamente attestata nelle mie incursioni adolescenziali nel teatro Piccinni di Bari e, poi, dalla mia militanza appassionata nel nostro Centro universitario teatrale, mi portò al mestiere del Teatro.

E non tento di ringraziare la Gazzetta che, ieri, mi ha donato un momento di commossa emozione a opera di Pasquale Bellini, critico intelligente e coltissimo e di spietata ironia, preziosa come attenuazione indotta della retorica commossa. Visto che è mio amico da sempre.

Insomma, non aspettatevi che vi dica che ammetto di aver usato queste preterizioni per artificio retorico, perfettamente teatrale, per celare la commozione che ho provato nel vedermi citato nel mio giornale che ha annunciato il premio.

La preterizione (dal latino praeterire, letteralmente «andare oltre», «tralasciare»), nota anche come paralessi o paralipsi (dal verbo greco παραλείπω, avente il medesimo significato), è una figura retorica con la quale si finge di non voler dir nulla di ciò di cui si sta parlando e, quindi, lo si proclama a chiare lettere. L'intenzione è proprio di dare risalto all'informazione che si sembra voler tralasciare. Così, con acre rigore glottologico, la grammatica avverte.

Ma il «mestiere» del teatro annovera celebri usi della paralessi che si trasferisce dalla tecnica oratoria al testo del dramma teatrale. E, più tardi, nelle trame comiche o nell’intrigo delle commedie. Celebre la paralessi che spiana Marco Antonio sul corpo di Cesare appena ucciso dalla congiura di Bruto e Cassio nel corso della sua orazione funebre. «Non vi dirò quello che Cesare ha scritto nel suo testamento…».

Dunque, insistendo con le paralessi, non dirò quanto mi preoccupi la situazione del teatro in Italia. Non insistete che dica quanto la chiusura del Teatro Piccinni, intesa come assenza di produzione e programmazione di spettacoli teatrali e non come generica struttura di ospitalità di eventi qualsiasi la quale altro non è che espressione di una rassegnazione al mutismo della scena, metta sgomento. E mette sgomento, se pensiamo che, già prima della cupa astinenza di questa quaresima virale abbiamo sentito parlare di affidamenti del teatro ad una organizzazione di distribuzione di spettacoli, priva di una linea programmatica decente e solo intenta a vivacchiare coi contributi dei Comuni. Noi non abbiamo ravvisato alcun segnale da parte delle amministrazioni locali di avere un barlume di idee chiare e la volontà politica di avviare l’unico cammino utile allo sviluppo e alla gestione della cultura teatrale a Bari e in Puglia fatta anche di produzione: il Teatro Stabile della Regione Puglia. E la sua casa, la casa della produzione non potrebbe che essere il Teatro Piccinni.

Avanti con una paralessi condita di un’assonanza: non dirò che l’inerzia non è stata dovuta solo a indolente ignoranza delle amministrazioni ma, anche, al cupido conservare lo status quo che consentiva, e consente, il modesto cabotaggio di onesti soggetti non in grado, però, di affrontare il panorama nazionale e internazionale del teatro e dello spettacolo. Non starò a ricordare che questa inerzia da parte delle amministrazioni è questione antica, inspiegabile.

Il racconto che segue, però, non posso tacerlo. Non posso non ricordare che, era il 1969: fui invitato con altri amici del Cut a un convegno organizzato da Beniamino Finocchiaro nella sala consigliare del Comune per discutere dei Teatri Stabili nel prossimo, allora, istituto regionale. In quella occasione dissi quello che non avrei voluto scrivere oggi e che, cioè, le amministrazioni nostre erano assenti sul tema della produzione e distribuzione di un prodotto teatrale barese e pugliese.

Preferivano sbadigliare inattivi o lasciar fare a un gestore privato delle strutture e, oggi, a un ente di semplice distribuzione che impigrisce mentre fa la coda in competizione con analoghe ditte private o clientelari.

Il mio intervento era in linea con le istanze più progredite della cultura e della scena italiane, niente di sorprendente, almeno nel nostro ambito studentesco.

Qui rinuncio alla preterizione e narro che Enriquez che era presente in un folto gruppo di registi e attori italiani, mi cercò e, con la sua bella parlata fiorentina, si congratulò. Poi aggiunse domande sul mio lavoro in quel tempo e gli narrai della nostra impresa di portare il Cut a Budapest, in scambio culturale con l’omologo teatro ungherese e di recitare il nostro «Ragionamento sul potere» a proposito del Giulio Cesare di Shakespeare. Volle venire alle prove. Si congratulò con tutti e a me, preso in disparte, confidò la lode per la decisa «lucidità culturale della mia regia». Disse proprio così, non l’ho dimenticato. E aggiunse che avrei potuto cercarlo ove, in un domani ormai prossimo, avessi bisogno di lavorare.

Ebbi bisogno di lavorare. Due anni dopo o poco più. Ero «entrato in arte» e, dopo una lunga tournée, mi trovai senza lavoro, in quella condizione a noi nota dell’attesa di una telefonata. Non l’aspettai. Uscii. In Piazza Sant’Andrea della Valle, a Roma vidi Enriquez che marciava nell’afa di un’estate precoce verso l’ingresso Artisti del Teatro Valle. Mi vide e, dopo un sobrio saluto, non persi tempo. Gli dissi: «Maestro non voglio ricordarti… ». Franco troncò la paralessi. Ricordava benissimo. Fui scritturato immediatamente. E continuai a cercare di meritare il Premio «Franco Enriquez» che mi danno stasera. Spero che altri giovani abbiano al mio, nostro Piccinni, l’occasione di fare il mestiere del Teatro.