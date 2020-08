La responsabilità presto dimenticata

Ma è il mostro che sta rialzando la testa o siamo noi che abbiamo dimenticato le sirene delle ambulanze, il silenzio delle strade vuote, l'assenza degli abbracci?

Il numero terrorizza: 845. Sono 845 i nuovi casi positivi al Covid 19. È il picco più alto dal 23 maggio, giorno di primavera in cui pensammo di aver scrollato dalle spalle l’ombra nera del killer. La curva epidemica va risollevandosi, gli esperti sono in allerta eppure qualcosa di fatale e doloso continua a ispirare i nostri gesti. Perché sì, abbiamo già dimenticato. In fondo è un sentimento umanissimo, la felice incoscienza, ci porta a vivere come se non ci fosse un domani, leggeri e ludici. Un atteggiamento pericoloso perché con questo virus, con questo nemico piombato a destabilizzare la nostra potente eppure fragile umanità, non esiste carpediem che tenga.

Soltanto tornando a nutrirci dello spavento dei giorni più neri - rintanati in casa, in bilico e distanti - potremo affrontare la stagione di nebbia che abbiamo davanti. Ora, se fossimo un popolo calvinista, dinanzi al dilagare dei contagi, sarebbe naturale autoinfliggersi una sorta di quarantena preventiva e probabilmente necessaria. Ma noi siamo libertini e anche un po' anarchici, ci piace infrangere le regole e pensare che tanto, il peggio, toccherà sicuramente a qualcun altro. Ci piace stare in mezzo alla gente, bere la birra davanti al mare, ballare. Ci piacciono tutte le cose che in questa fase non dovremmo fare, attratti come sempre dal piacere sottile della trasgressione e della provocazione, come il leggendario barese che mangiava allievi crudi nonostante la furia del colera.

Le conseguenze di tanta avventatezza sono imminenti. Senza prefigurare scenari di morte, la prima cosa a rischio potrebbero essere le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Con un virus che ricomincia a insinuarsi, come immergersi nella promiscua liturgia del voto? Schede che passano di mano in mano, matite comuni, cabine cariche dei nostri umori. E ancora strette di mano, pacche sulle spalle, baci sulle guance. Candidati, elettori, rappresentanti di lista, scrutatori, galoppini, forze dell’ordine tutti insieme negli stessi angusti luoghi, seppur con mascherine e gel. Sarebbe difficile prendersi la responsabilità di andare fino in fondo se il numero di contagi continuasse a schizzare. Oltre tutto si vota nelle scuole, altro clamoroso punto interrogativo di questi giorni, vista anche l'evidenza scientifica che ha sgombrato il campo da un’improbabile teoria: i bambini non sono affatto quella categoria che gli angelidelsignore avevano sottratto al flagello. Sono spesso asintomatici, sono probabilmente meno a rischio degli anziani, ma sono, come tutti gli esseri umani, esposti all’aggressione del Covid, la nostra moderna metafora del male come lo è stata la peste nei secoli dei secoli.

Dov’è finito, dunque, il senso di responsabilità che pure sembrava avessimo tirato fuori dal nostro migliore Io nei giorni lunghi del lockdown? «Stiamo a casa. Com’è bello stare a casa. Riscopriamo i veri valori. Facciamo il pane. Che meraviglia la resilienza»: quanta retorica, quanta finzione era annidata negli slogan ripetuti da un balcone all’altro, in quell’ovattamento fatto di arcobaleni disegnati dai bambini, zapping, smartworking e «andrà tutto bene», in una bolla piacevole lo spazio esatto tra l’inverno che muore e l’estate che esplode?

Eccoci qua, a fare i conti con la nostra approssimazione e la nostra memoria corta. Proviamo a cambiare gesti e pensieri ora, prima di ritrovarci nell’incubo a fare i conti con la paura della morte, con la privazione degli affetti, con l’assenza di libertà.