L’autunno caldo di Stato e Regioni

È cosa risaputa. Ogni elezione, in Italia, fosse pure un test strapaesano, produce contraccolpi sul quadro politico nazionale. Ma funziona, dovrebbe funzionare così una democrazia? È vero che un maestro del ccome il giurista Costantino Mortati (1891-1985) bollò come «gravi disarmonie» le eventuali situazioni di contrasto tra le maggioranze parlamentari e le pulsioni popolari del momento, ma tra i contropoteri effettivi a salvaguardia di una collaudata democrazia va annoverata pure la difformità degli orientamenti e delle stesse date elettorali per ogni istituzione soggetta al rinnovo dei suoi rappresentanti. Del resto, questa precauzione non è un’esclusiva italiana.

Anzi. Basti pensare alle votazioni di medio termine negli Stati Uniti che, il più delle volte, producono l’effetto di una doccia gelata sull’inquilino della Casa Bianca. Ma nessuno se ne meraviglia. L’obiettivo delle elezioni parziali, idem lo scopo delle elezioni ordinarie per gli enti intermedi, è identico: impedire a chi governa di trasformarsi in padrone assoluto, ergo stop al pericolo di un election day plebiscitario.

La ratio della periodizzazione, e dei probabili colpi di scena, del voto è così accettata che a nessuno viene in mente, nelle altre democrazie, di chiedere la testa del Presidente o lo scioglimento delle Camere di fronte a un test intermedio contrario ai governi in carica. In Italia, invece, ogni consultazione, anche la più minuscola, costituisce una sorta di giudizio universale nei confronti di chi si trova a guidare la locomotiva.

Anche le regionali prossime venture non faranno eccezione, cioè non sfuggiranno, già si intuisce, a questo cliché. Come se il voto fosse un referendum sul governo e sulla sua maggioranza, e come se la posta in palio fosse la poltrona di Palazzo Chigi. Il che è perlomeno curioso in un Paese in cui dalla mattina alla sera si esaltano i pregi delle autonomie e del pluralismo istituzionale. Si dimentica che la (buona) salute del pluralismo può dipendere pure da un complesso di cadenze elettorali teso a frenare i possibili istinti autocratici dei futuri vincitori. Insomma, non si capisce perché un sistema di pesi e contrappesi temporali ed elettorali, già auspicato dal massimo teorico della separazione dei poteri, come il barone di Montesquieu (1689-1755), debba invece provocare, in Italia, reazioni a cascata che manco sugli spalti di un derby cittadino.

Chi asseconda la tentazione di dare significati di altra portata a ogni consultazione popolare non si rende conto di snaturare le basi fondanti di una democrazia. A che serve votare per le regionali o le comunali, se il tam tam pre-elettorale indurrà a credere che si stia giudicando il governo centrale? Gli elettori si pronunceranno sui candidati del voto territoriale o invece faranno i loro calcoli sui possibili contraccolpi delle urne sulla scena nazionale? Ma, così ragionando, si finisce per svuotare di significato tutti i necessari livelli di democrazia che compongono uno stato moderno e composito.

Anche gli stessi referendum, che peraltro hanno il pregio di proporre ai cittadini una domanda secca e comprensibile, non sfuggono alla metamorfosi che li rende quasi sempre organismi geneticamente modificati (da altre valutazioni esterne al quesito).

Vedi il referendum di modifica costituzionale perso da Matteo Renzi nel dicembre 2016. In quella circostanza non si votò tanto sulla proposta di riforma costituzionale quanto sulla figura dell’allora presidente del Consiglio: non a caso, solo pochi mesi prima, i sondaggi preannunciavano un successo a valanga per quel provvedimento sottoposto a ratifica popolare.

Prepariamoci così, per settembre, a un appuntamento elettorale che di regionale, cioè di temi regionali, offrirà poco o nulla, perché la scena, sul piano mediatico, sarà monopolizzata dal cicaleccio sulle conseguenze del voto per la maggioranza rossogialla e per i rapporti di forza all’interno dell’opposizione di centrodestra, dove è in corso una palese gara per la leadership tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Eppure, mai come in questa circostanza, a 50 anni esatti dal loro battesimo, le Regioni e i loro consuntivi (non solo contabili) avrebbero dovuto costituire il principale argomento di discussione per partiti e opinione pubblica. Si può obiettare che la pandemia ha scompaginato tutti i propositi della vigilia. Può darsi. Ma proprio la pandemia ha messo vieppiù in risalto le contraddizioni del rapporto tra Stato e Regioni, con quest’ultime sempre più insofferenti verso il protagonismo dello Stato centrale e lo Stato sempre più orientato a non concedere spazio alle richieste delle Regioni. Tanto che è da mettere in preventivo, quando l’emergenza sanitaria si attenuerà, uno scontro costituzionale tra pesi massimi, davvero roba da infarto (non soltanto per le istituzioni): le Regioni chiederanno, pressoché tutte, chi più chi meno, l’autonomia differenziata; e lo Stato innalzerà un muro più alto di una montagna in difesa dell’unità nazionale.

Insomma. Proprio le ripercussioni da Coronavirus sul bilanciamento, sulla ridefinizione dei poteri tra Stato e Regioni, avrebbero dovuto imporre, per così dire, una discussione, una riflessione «ad hoc» sugli istituti della nostra democrazia. Ma, si sa, le leadership, e di conseguenza i discorsi, si formano su chi è più bravo nell’azione di propaganda. E la propaganda ha bisogno di altri argomenti.