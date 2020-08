Se anche Ferragosto non è più quello di una volta

Doveva essere un Ferragosto in tono minore. Doveva essere un’annataccia. È stata un’annataccia in tono minore.

Doveva essere la notte di mezz’estate del bacio non dato come prova d’amore, del ballo di gruppo evitato come prova di amicizia, del metro di distanza come prova di unione. Doveva essere il Ferragosto dei negozi aperti, se si ha fame si lavora anche con 40 gradi. Doveva essere, lo è stato solo in parte, con città vuote ma non troppo, povere ma non troppo, vecchie ma non troppo. Città bastonate dal Covid e pronte - si fa per dire - a farsi flagellare ancora dal «che accadrà ora che il virus sta rialzando la testa?». È stato il Ferragosto di una popolazione che emerge nella solitudine delle strade come ogni agosto ma quest'anno ancora di più. E lo fa, a volte senza pensieri. Il caldo non li ama.

Chi poteva l’ha fatto, ed è partito. Tutti in Grecia, dove l’epidemia è in piena ondata due, una scelta «azzeccata» cui sta seguendo il lamento lamentoso di un ritorno costretto - speriamo - a tre giorni di quarantena (stessa sorte per i rientri da Malta, Spagna e Croazia). Molti sono rimasti a casa in attesa di un autunno benevolo che allenti la morsa economica, oltre che della salute.

Per i ragazzi è un'estate da archiviare. Bisogna ammetterlo. Il «coviddi» sta colpendo anche loro, abituati a rinnegare per natura dolore, malattia e morte: troppi assembramenti, troppa movida, troppi eccessi, nessuna regola di prevenzione, nessuno che fa rispettare quelle che pure ci sono. Poche feste in riva al mare, pochi falò sotto le stelle, per bere, ballare, pomiciare e fare il bagno notturno. Tante piazze chiuse.

In Puglia anche questo è stato l’anno dei vip, come sempre rinchiusi nelle masserie più esclusive, alla faccia di chi deve fare i conti con l’Inps ed è in coda per la cig Covid. Poi magari qualche very important person la vacanza se l’è pagata con il bonus partite Iva. Ma in questi giorni di festa vale tutto, pure l’imprudenza di infischiarsene.

Sono mancati gli aeroporti strapieni, le stazioni affollate. Poche, ma intense, le code in autostrada. In compenso i turisti sono apparsi dal nulla sulle spiagge, nelle discoteche, nei vicoli bollenti dei paesini del Salento come del Gargano. Barche e gommoni hanno tolto gli ormeggi stracarichi dei «tanto ci conosciamo tutti». Due lettini e un ombrellone hanno raggiunto costi da spread negli anni bui. E c’è chi si è fatto fregare.

Ferragosto è lo spartiacque tra il dire e il fare, la calma e la frenesia, la mente e il braccio. «Ci vediamo dopo Ferragosto. Aspettiamo che passi il Ferragosto. Ne parliamo dopo Ferragosto». Tutto accadrà dopo, tornerà l’amico dalle vacanze, riapriranno la libreria, il baretto, l’edicola e la pizzeria.

Ferragosto è il più grande spartiacque della storia, a dividere inesorabilmente l’estate dal nonsisacosa, un’altra quindicina di giorni di limbo in cui si avrebbe voglia di fare, ma ancora la mente si rifiuta di collaborare, con l’alibi del calendario non ancora autunnale, ma con le giornate più corte e con quell’aria di sfinimento che mal si addice agli immancabili drammi della ripresa. Quest’anno è andata così. È stato un Ferragosto che ha diviso tra chi ha fatto poco o niente e chi molto, anzi di più, ha esagerato.

Diceva Pier Paolo Pasolini: «Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di raptus: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti». Ecco, così è stato quest’anno, solo un po’ di meno. Buona fine estate.