Una città incredula ma abituata a risorgere

Non serve. Non serve recriminare, pensare di mandare tutto all’aria prendendosela con l’arbitraggio o con la società, l’allenatore, i giocatori. Una virtù dei baresi è stata sempre quella di guardare avanti, di dare del tu al futuro, di fiutare con sveltezza il vento delle opportunità essendoci: al posto giusto nel momento giusto, facendo la scelta giusta. Con equilibrio strategico e tattico.

Come il simbolo storico della squadra di calcio, quel Raffaele Costantino ala purissima, uno dei primi giocatori del sud in nazionale, l’uomo che era in grado di ispirare il “Balilla” Meazza.

Una città che ha nelle radici del suo calcio, del suo sangue, un atleta capace di segnare un gol all’invincibile Ungheria nel 1930 e di superare, addirittura due volte, forse il più grande portiere di tutti i tempi, lo spagnolo Ricardo Zamora, non può, non deve attaccarsi a nulla e trasformare, soprattutto le pagine social dei tifosi, in schizofrenici muri del pianto o bestemmiatoi, oscillando tra ormai inutili rimorsi o recriminazioni. Bari deve ritrovare la maturità dei giorni grandi oggi fondamentale per superare tutte le crisi e tutte le sfide che ha di fronte a sé, cioè questi giorni difficili che durano da troppo tempo ormai.

E’ andata così, il Bari resta in C (tranne clamorose sorprese) ma ha “un anno di più” e questo significherà tanto, tutto. Significherà ricominciare dall’impresa della finale e quindi non dover ricostruire da zero. Con una solida certezza: la dirigenza De Laurentiis ha voglia di scrivere un capitolo importante della storia biancorossa e perciò bisogna lasciarla lavorare senza il languore proustiano del ricordo di una certa immagine che diventa rimpianto di un certo minuto o, peggio, lasciandosi travolgere dal furore di chi voleva tutto in una notte (il calcio è costruire partendo, anzitutto, dalle sconfitte) e ora tutto vorrebbe bruciare.

Sì, la delusione della città, ci piace dire della comunità, è cocente. Ma Bari ricordi che in questa sconfitta vive un seme di rinascita. E non solo in ambito calcistico. Varrebbe la pena rispolverare la frase che disse il generale De Gaulle da Radio Londra dopo l’armistizio del 1940, quando la Germania nazista divenne padrona del paese: “La Francia ha perduto una battaglia, ma la Francia non ha perduto la guerra”. Ecco per la squadra del Bari, per Bari è e deve essere così.

Se esiste una virtù che non ha mai fatto difetto ai baresi è stata sempre la rabbia (positiva) del fare nata dall’orgoglio di grande città del Mezzogiorno. Proprio Raffaele Costantino è il simbolo, l’ala impetuosa che correva come corse nel XX secolo la locomotiva della Puglia, una delle locomotive del sud e del Paese: università, fiera, porto, aeroporto, boom economico. Sembra assurdo questo ragionamento nel contesto attuale, ma sappiamo che il calcio non è solo il rettangolo verde dove la palla disegna le più segrete traiettorie dei sogni. Il calcio rappresenta la carta d’identità di un territorio oggi più che mai. Piaccia o no, questo metro di misura esiste e non può essere ignorato.

La crisi di sistema vissuta negli ultimi anni non va ridimensionata, sottovalutata o, peggio, nascosta. La finale persa a Reggio Emilia è la dimostrazione che malgrado i rovesci degli ultimi anni, calcistici e non solo, Bari è in grado di riconquistarsi il paradiso. Non solo nel football, anzi. Il calcio deve costituire l’esempio per tutti i settori: economico, politico, sociale. Una scintilla nel buio può riaccendere le luci della città. E farla rimettere a correre. Come correva “Feluccio” Costantino.