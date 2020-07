Lo sciopero bianco dei consumatori

Cicale o formiche? Il lockdown ha messo tutti d'accordo, risparmiatori dal braccino corto e scialacquatori. La crisi conseguente al blocco dell'emergenza sanitaria sta incidendo in maniera profonda su tutti i settori economici, ma se il tessuto produttivo comincia a lanciare seppur timidi segnali di ripresa, i consumi continuano a subire l'onda d'urto di quello che gli economisti americani chiamano effetto “freezer” legato al Covid-19. Gli italiani spendono poco. E' vero, non hanno tanti soldi in tasca perché tra cassa integrazione e paralisi delle attività i bilanci familiari rimbobano di vacuità pneumatica, ma la tendenza a non aprire il portafoglio è anche frutto della paura.

Il Covid-19 ha minato certezze, ci ha resi tutti più prudenti quando si deve affrontare una spesa, riducendo drasticamente il raggio d'azione dell'esborso “per necessità”. Al netto degli alimenti, su cui comunque si registrano meno acquisti di prodotti a lunga conservazione, tutti comparti del commercio lamentano vertiginosi crolli del fatturato. L'indicatore dei consumi (Icc) – sottolinea la Confcommercio - segnala un calo del 15,2% a giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dato meno negativo se confrontato con il trimestre precedente, ma ancora lontano dai valori pre-pandemia. Se per l'alimentare, dopo il moderato aumento registrato nei mesi di lockdown, si conferma una stabilizzazione, per altri segmenti il rimbalzo di aprile e maggio ha solo attenuato i contorni di una situazione estremamente grave. Per la filiera turistica, che nei mesi estivi concentra gran parte del fatturato annuo, la distanza tra una situazione normale e quella attuale è abissale, così come per l'abbigliamento e per il segmento delle auto, settori vitali per la ripresa del Paese.

Il quadro d'insieme, fa sapere l'Ufficio Studi della Confcommercio, indica come, pur in presenza di un tessuto imprenditoriale vivace e coraggioso, sia le riduzioni più profonde di quanto atteso ad aprile sia una ripresa più lenta a maggio e giugno, comporteranno una revisione della variazione del Pil per il 2020 in prossimitá del -9%/-10%. Variazioni decisamente “peggiori” al Sud. Dopo le buone performance di maggio, il recupero dell'attivitá è proseguito a ritmi meno intensi, con una stima per il mese di luglio di una crescita congiunturale del Pil, al netto dei fattori stagionali, del 4,3%, valutazione che comporterebbe un livello inferiore del 12,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Le prospettive a breve si confermano piene di incognite, anche in considerazione delle difficoltá che vivono molte famiglie. Il disagio sociale, misurato sulla base del Misery Index Confcommercio (Mic), seppure in ridimensionamento, si attesta anche a maggio a livelli record, a testimoniare una situazione critica del mercato del lavoro, nella sostanza prima più che nelle statistiche. A questo si aggiungono le difficoltà degli altri Paesi ed i problemi di mobilitá internazionale, elementi che portano a spostare oltre l'autunno il ritorno dei dati della filiera turistica su valori meno drammatici.

La volontà di ripartire non manca. Tanti imprenditori si mettono in gioco anche in condizioni di grande incertezza, ma le perdite di fatturato e reddito sono ingenti, soprattutto nella filiera turistica, nei trasporti e nell'industria dell'intrattenimento. Serve un'iniezione di liquidità, rimettere in circolo un flusso di denaro, convincere gli italiani che c'è vita oltre l'emergenza sanitaria. Che bisogna viverla. Sì, ma con quale materia prima? Con quali soldi? Per incentivare la ripresa dei consumi non sembra esserci altra strada che intervenire sulla leva fiscale, attuando una politica di settore più coraggiosa, più incisiva, sollevando dal groppone delle famiglie tasse, tributi e quant'altro. Davvero, non solo negli annunci.