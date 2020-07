Il prete, la sindaca e l’intolleranza

C’è il parroco del paese che organizza un rosario per la famiglia e contro il ddl Zan sull’omotransfobia. Ci sono gli attivisti Lgbt che accorrono per protestare e i carabinieri che, temendo una rissa, iniziano a schedarli. Poi c’è la sindaca che, indignata, si precipita sul posto e tuona contro l’Arma affinché controlli «prima» quelli in chiesa. E infine c’è la scrittrice che ci mette il carico parlando di preghiera armata dall’odio.

Se non fosse per la desolante assenza di bonomia, quanto accaduto l’altro giorno a Lizzano (Taranto) sembrerebbe una pennellata di Giovannino Guareschi, impareggiabile cantore delle faide politiche in provincia.

Niente romantica nostalgia e bicchieri di lambrusco, per carità, il piccolo mondo antico è andato a ramengo. Ma la periferia dell’impero è ancora appassionante specchio del suo centro. Anche perché, di fatto, qui si tocca uno dei nervi più scoperti dell’epoca contemporanea: la lotta alle discriminazioni con tutti gli annessi e connessi.

Nel merito, almeno a parole, si è tutti d’accordo. Ogni forma di esclusione dell’altro, su basi di odio e di intolleranza, va censurata. E c’è poco da aggiungere. Il problema però è tutto nella linea di confine. Cosa è discriminazione? Lo è certamente licenziare un omosessuale per il suo orientamento. Ma difendere la famiglia uomo-donna, esprimere (civilmente) la propria contrarietà ai matrimoni gay o alle adozioni da parte di persone dello stesso sesso, è egualmente un atto discriminatorio o è un esercizio della libertà di opinione costituzionalmente garantita? La questione è tutta qui. Non a caso, la Cei - in un momento in cui la Chiesa sembra tutto tranne che medievale - ha preso cappello contro il ddl Zan proprio su questo punto, denunciando il rischio di una «deriva liberticida» la quale, piuttosto che sanzionare le discriminazioni, «finirebbe per colpire l’espressione di legittime opinioni». Un messaggio che, evidentemente, deve essere arrivato a destinazione se il testo base, passato in Commissione giustizia, ha stralciato la «propaganda» dagli atti meritevoli di censura, lasciando solo «discriminazioni e violenze» con relative istigazioni.

E tuttavia le contestazioni non si fermano qui. Perché, parrà strano, ma anche un nutrito gruppo di femministe si è schierato contro il ddl denunciando la stortura dell’«identità di genere». Una formula che, a parer loro, incoraggerebbe un’idea di «dissoluzione dei corpi», cestinando quella identità di sesso cui, le femministe, non hanno alcuna intenzione di rinunciare. Sembrerebbero questioni di lana caprina, ma non lo sono affatto. Piuttosto, ci segnalano plasticamente come su una questione che, per alcuni, non dovrebbe generare obiezione alcuna, le obiezioni invece ci sono e sono tante, articolate e diversamente colorate.

Il dibattito è aperto, come è giusto che sia. Il problema però è la violenza verbale che lo accompagna: qualunque forma di dissenso è, presto o tardi, derubricata a manifestazione di odio. Chi non sposa la causa, ma anzi alza il dito e contesta, è liquidato come intollerante, fascista, subumano retrogrado e reazionario. Da una parte c’è la Ragione, con il sole in fronte e la verità in tasca, dall’altra le tenebre dell’oscurantismo. Una rappresentazione manichea che non rende giustizia a nessuno ma che avvelena i pozzi del dibattito, svelando l’intolleranza di chi vorrebbe combattere gli intolleranti.

È purtroppo uno degli abbrutimenti più infelici del mondo progressista, sempre meno incline a tollerare l'alterità di pensiero. Se ne sono accorti in America dove 150 intellettuali, prevalentemente liberal (cioè di sinistra), si sono uniti in appello contro la deriva intollerante partorita dalle manifestazioni antirazziste che attraversano il Paese. Una sorta di supplica a non diventare come coloro che si vorrebbero combattere. Tra le tante forme di intolleranza, dunque, ce n’è una, ferocissima, spesso annidata dietro l’arcobaleno: l’altro da sé non deve esistere. Ma purtroppo o per fortuna esiste. Esiste la Cei con il suo pensiero dissonante. Esistono le femministe con le loro obiezioni al decreto. Esiste chi è contrario ai matrimoni gay. Esiste chi non si inginocchia per la morte di George Floyd. Così come esiste chi vuole togliere il crocifisso dalle aule scolastiche, chi si rifiuta di cantare l’inno nazionale o di stringere la mano a un poliziotto. Finché non si sfocia nell’insulto o nella violenza, simili opinioni e comportamenti devono essere tollerati. Di più, se ben argomentati, andrebbero perfino rispettati (e discussi su un giornale). Sarà anche una banalità questa moralina in calce al ragionamento. Ma mai come in questo mondo assurdo, evidenziare l’ovvio sembra quasi un atto rivoluzionario.