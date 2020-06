I giganti di oggi e i nani del Medioevo

Ai suoi contemporanei Bernardo di Chartres, in pieno Medioevo, ricordava che erano nani su spalle di giganti e che solo grazie a questo avevano la possibilità di guardare lontano. Oggi l’antica metafora sembra rovesciarsi. Ci sentiamo giganti piantati sulle spalle di nani. La sensazione di assoluto dominio porta a un’autoesaltazione che tende a sminuire il rapporto con il passato. Grazie alla dittatura della Rete l’oggi non solo è diventato lo spazio di ogni esperienza, ma anche il metro di tutte le cose. Cosicché diventa normale non solo reinterpretare la storia, ma addirittura cercare di modellarla ex post.

Si spiega così il delirio dei tanti nostalgici intenti a riproporre sciagurate esperienze politiche e l’ossessione di voler «purificare» le vicende passate alla luce del moderno sentire. Ecco allora le statue di Colombo abbattute, quella di Montanelli da rimuovere, i nomi da cancellare a piazze e strade. Un tempo questa sorta di damnatio memoriae era dettata dall’ideologia, per cui bisognava adeguare il passato e le sue manifestazioni all’idea dominante.

Oggi la molla non è più l’ossequio a una teoria politica o filosofica, bensì il disprezzo del passato, la superbia verso chi ci ha preceduti, la convinzione di poter trasformare eventi e persone a proprio piacimento, cancellando quel che non piace più. La storia come una paio di jeans fuori moda. È una subdola infezione che si nasconde nella overdose di frequentazioni digitali e che si esalta attraverso i social.

Più fattori contribuiscono alla nascita di questa sorta di storia fai da te. La prima è di natura tecnica ed è data dalla scarsa qualità degli studi. La storia è vista come una narrazione libera da vincoli. La ricerca della verità, lo studio dei documenti, l’analisi rigorosa delle fonti, la confutazione degli studi precedenti sono appannaggio solo dei professionisti della materia, dunque di una ristretta cerchia che non trova audience su Facebook.

Un altro elemento è frutto dell’inebriante potere comunicativo attribuito dal web a ciascuno. Se posso dire la mia su qualsiasi argomento e farla conoscere all’universo, perché non posso discettare anche su Giulio Cesare o su Mussolini o su Cleopatra?

Ecco il grande inganno: una opinione diviene un fatto e crea una polarizzazione di giudizi, si può essere solo pro o contro. La storia diventa come una partita di calcio in cui si tifa per Inter o Milan a prescindere. L’esplosione dell’ego favorita dalle tecnologie della comunicazione riporta l’uomo contemporaneo e la sua personale visione del mondo al centro di ogni azione. E qui si genera un paradosso politico clamoroso: non si guarda più alla storia per costruire il futuro, per evitare di ripetere vecchi errori, ma si guarda alla storia per ricostruirla secondo i canoni attuali. Il risultato: la politica cammina con lo sguardo all’indietro, anziché immaginare e costruire il futuro si preoccupa di redimere il passato. Questo spiega la sua sostanziale inazione, il rifugiarsi continuamente nelle braccia dei cosiddetti tecnici che, a seconda del momento, possono essere gli economisti, i virologi, gli architetti, i giuristi, i medici. Cioè anche in questo caso la prospettiva è rovesciata, non c’è un progetto politico che si avvale dell’apporto di tecnici, ma – al contrario – ci sono dei progetti avanzati dagli esperti delle più varie discipline che la politica si fa carico di portare avanti. E così le libertà di milioni di italiani sono state severamente compresse nei mesi scorsi per volere di medici e secondo le loro più diverse teorie: vi ricordate il balletto su mascherine, guanti e tamponi e nonostante vi fosse una terribile emergenza? Come le zone rosse durante la fase acuta dell’epidemia: non si sapeva se doveva deciderle il governo nazionale, la Regione o il sindaco. Adesso ci penserà un altro potere, la magistratura, che continua così a snaturarsi per svolgere un ruolo di supplenza.

Ora che siamo tornati a una quasi normalità, le cose non sono cambiate, nel senso che la politica continua ad abdicare ai suoi compiti e alle sue responsabilità. Così la riforma della giustizia alla fine la fanno i giudici, come la riforma della sanità l’hanno fatta i lobbisti delle cliniche private e la riforma dei trasporti le multinazionali degli appalti. Gingillarsi con il passato è all’apparenza più facile e privo di rischi. Che problema c’è a trasformare una piazza Garibaldi in una piazza Floyd? O a togliere una statua di Montanelli e sostituirla con una bella «installazione» contemporanea che non tocca le coscienze di nessuno?

I monumenti non solo servono a ricordare fatti e personaggi, ma come insegna l’etimologia della parola, servono anche da monito ai posteri. Ed è proprio questa funzione ammonitrice del passato e dunque di insegnamento che la nostra arroganza culturale sta provando a cancellare facendoci sentire tutti dei giganti, con buona pace di Bernardo di Chartres.