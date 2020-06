Il bello degli esami in mascherina

L’aria è densa di amuchina. I sorrisi, se ci sono, si trovano sotto la tendina che ormai ci separa dal mondo «infetto»: ma che razza di esami sono questi del 2020?

La maturità con mascherina è un’ansia mascherata da emergenza, una gioia mascherata nelle distanze obbligate, uno spettacolo surreale mascherato da Storia del presente. Molti gli eroi, in un’era in cui l’eroismo è tornato di moda: dopo le corsie degli ospedali anche le scuole stanno avendo finalmente il loro spazio (ma tranquilli, ben presto si dimenticheranno tutti di tutto!).

Dicevamo gli eroi, sì: ieri sono stati il professore che ha portato a casa il cellulare a una ragazza dell’Ecuador che non riusciva a collegarsi con la commissione e lo studente milanese che ha affrontato brillantemente la prova dopo aver passato un mese in rianimazione per il coronavirus. Ma guardiamo bene in faccia questi docenti e questi studenti: un po’ tutti sono eroici, ma di quell’eroismo vero che persino Platone, molto prima della scuola in video, avvicinava all’amore.

Già, quell’amore che in quest’anno così difficile, così mortifero, così digitalizzato, ha trasformato le classi in una videoconferenza, celebrando un nuovo rito di comunione d’intenti. Non è scontato dirlo, perché chi ha dimestichezza con il mondo della scuola e con quello delle piattaforme internettiane del «Mi senti?», «Mi vedi?», «Condividi lo schermo?», sanno di cosa parliamo: bisogna essere eroici per aver sopportato per mesi la dittatura (obbligata, ci mancherebbe) delle distanze.

Insegnare non è come riempire un foglio Excel, così come imparare non è come leggere un foglio di Word. L’anno eroico che si sta concludendo con questi esami mascherati è un anno in cui sia i docenti che gli studenti hanno vissuto momenti incredibili: tra commozione, comunione, imprese ardue e sentieri inerpicati. La vedete la docente con i figli a carico in giro per casa e sull’altra linea web? Li vedete i ragazzi sonnolenti e solitari, ansiosi e de-socializzati a sbirciare il video in pigiama e felpa?

Quelli che ieri hanno firmato le autocertificazioni per permettersi la maturità, quelli che hanno vissuto tra sudore e gel quell’attimo folgorante che è la nostra esistenza, un’attesa continua tra un esame e l’altro.

L’anno «impossibile» è stato tale per tutti, maturandi e bimbi delle Elementari. Come tenerli legati a una voce e a un’immagine sfuocata? Come non affidarsi agli altrettanti eroici genitori che a casa hanno dovuto supplire – magari a loro volta legati al tavolo del telelavoro o slegati dalla angosciante disoccupazione – a quello spazio vuoto dei banchi mancanti? Una barriera immaginaria e anche veritiera si è frapposta tra docenti e discenti, portando con sé tutti i problemi dell’arte di imparare.

Lezioni e consigli a ogni ora; digitalizzazione di testi cartacei; ricerca di spunti e di attenzione «mediatica»: davvero un anno impegnativo/disgregativo/innovativo. Alcuni hanno trovato nuove competenze, altri nuove alleanze con i ragazzi, come se à livella del virus avesse trasformato anche i rapporti, come lo ha fatto, fuori e dentro le famiglie. Ora che tutto sembra finito e non sappiamo ancora se lo è, non resta che disinfettarci da quei pregiudizi storici che da decenni fanno male alla Scuola italiana, quella che dovrebbe essere il perno dello sviluppo e invece non lo è mai stato. Sarebbe bello un miracolo: che il virus del preconcetto possa spegnersi e che il virus della voglia di cultura possa accendersi. E se la pandemia portasse un’epidemia di questo amore?