Riappropriarsi del futuro la lezione Covid per i giovani

Giovedì i mercati europei hanno subito l’ennesima mazzata. Un tonfo da 328 miliardi di capitalizzazioni andati in fumo. Concorde la spiegazione degli analisti: ha creato panico la possibilità che ci sia una seconda ondata di contagi e che quindi sia necessario un nuovo e più disastroso periodo di isolamento. Un altro lockdown sarebbe fatale per l’economia mondiale, già molto provata. È curioso osservare come la paura di un evento infausto sia sufficiente a produrre quegli stessi danni che si temono. Giovedì ma neppure ieri o oggi c’è alcun nuovo isolamento, però i danni – e piuttosto pesanti – ci sono già stati.

I mercati sono fra le antenne più sensibili. Sensibili a tutto, non solo agli eventi tipici dell’economia. Fanno festa o si deprimono peggio dei ragazzini: perché una squadra vince il campionato o perché ci sono le elezioni politiche; perché c’è un terremoto o scoppia una guerra; perché viene approvata una legge o va bene una missione spaziale. Ma ciò cui più sono sensibili i mercati, fino a farsene cassa di risonanza, è la paura. La paura, in verità, è un sentimento positivo che ci evita di compiere atti azzardati.

Guai se non esistesse, saremmo tutti così temerari da finire subito male. Invece la paura ci fa ragionare, mitiga la voglia di strafare, di andare oltre, di sfidare i nostri limiti. La paura è utile finché insegna la prudenza.

Il tonfo dei mercati ha mostrato con chiarezza che oggi la paura globale più grande è rappresentata dal futuro. Da tempo il futuro non è visto più come occasione di opportunità, come spazio per realizzare i propri sogni. Al contrario è descritto e costruito come un incombente pericolo. Vuol dire che siamo sazi. Abbiamo smesso di immaginare crescita e progresso e temiamo di perdere ciò che altri hanno conquistato per noi, soprattutto il benessere e i piccoli rassicuranti riti quotidiani, come lo spritz o la partita a calcetto. Un tempo sarebbero state aspirazioni borghesi, derise e messe al bando dai giovani, che guardavano all’utopia, volevano cambiare il mondo e per questo gioivano, soffrivano e vivevano.

Oggi il mondo cambia da sé. E la natura – se è vero quanto sostengono molti scienziati – con il Coronavirus ha compiuto il primo atto di guerra esplicito nei confronti del genere umano, troppo ostinato nella sua convinzione di essere il padrone assoluto dell’universo. Per incredibile che possa apparire, la pandemia rappresenta una straordinaria occasione per ricominciare in maniera diversa. Il contagio ha tracciato una linea, non solo nelle nostre esistenze, ma nell’economia, nella politica, nella scienza e nella comunicazione. Nulla sarà più come prima, è stato detto in coro. E nulla deve essere più come prima se si riesce a capire che occorre riappropriarsi del futuro che avevamo sepolto sotto un generale senso di appagamento.

Riappropriarsi del futuro significa innanzitutto riscoprire quell’etica della responsabilità che alla fine degli anni ‘70 Hans Jonas aveva posto a fondamento proprio di un sostenibile rapporto con la natura. «Un’etica per la civiltà tecnologica» recita il sottotitolo della principale opera del filosofo tedesco, costretto dal nazismo a fuggire negli Stati Uniti. Profetica appare oggi una delle sue affermazioni più celebri: «Una volta era la religione a terrorizzarci con il Giudizio universale alla fine dei tempi. Oggi è il nostro torturato pianeta a predirci l’approssimarsi di quel giorno senza alcun intervento divino. L’ultima rivelazione, che non giungerà da alcun monte Sinai né da alcun monte delle beatitudini, né da alcun albero della bodhi di Buddha, è il grido silenzioso delle cose stesse, quelle che dobbiamo sforzarci di risolvere per arginare i nostri poteri sul mondo, altrimenti moriremo tutti su questa Terra desolata che un tempo era il creato».

Perché la profezia di Jonas non si avveri, oggi che sappiamo quanto sia un rischio reale, è necessario che i giovani trovino la forza di riprendersi il futuro, di tornare a sognare e a lottare, di non sentirsi appagati, di uscire dalla logica economica come unica via percorribile. Non è facile, certo. Ma quando mai le cose buone e utili sono state facili?

Se è vero che il Covid è stato come una guerra, allora bisogna far sì che si metta mano alla ricostruzione. Non per rifare quello che c’era prima, ma per andare un po’ più in avanti, per migliorare e – soprattutto – per non ricadere negli stessi errori. Allora ben venga la paura di affrontare l’ignoto se serve a farci fare le mosse giuste. Gli stati generali et similia forse non sono la via migliore, ma sono un inizio. La questione radicale è riappropriarsi del futuro come luogo di opportunità e di costruzione della società, senza finzioni né paure, neppure dei mercati.