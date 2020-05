Evviva la libertà senza dimenticare il posto più sicuro (casa propria)

L’ora meno buia è questa, quella in cui governo, Regioni, Comuni, task force e rappresentanze varie si attardano a discutere attorno al dilemma riaperture. Poiché è chiaro che «morire di economia» non è una soluzione, l’unica domanda che serve farsi per aprire è «come». Eppure il tempo stringe: da mercoledì 3 giugno si tornerà praticamente al liberi tutti pre lockdown.

Beninteso, da giorni ormai mascherine e distanze di sicurezza sembrano un brutto ricordo, non solo tra i giovanissimi. Dio la sta mandando buona, almeno stando agli ultimi dati sul contagio, ma è roba di fortuna, oppure, come indicano alcuni esperti (subito smentiti da colleghi), il virus si sta prendendo una pausa, con la speranza che sia lunga. Perché le misure sul distanziamento restano in vigore ma nessuno le rispetta e nessuno le fa più rispettare. Però il Covid c’è: debole, confuso, stanco dopo la strage, ma pronto a mordere ancora. Ed è in questa situazione che la «fase 2» giunge al culmine con il crollo dei «confini» tra le regioni.

Gli italiani sono brava gente, a differenza dei greci, pur aiutati ampiamente dalla Brigata Kalimera tricolore del soccorso «rosso sbiadito», ai tempi della catastrofica crisi che colpi l’oltre Adriatico nel 2009. Adesso ricambiano, come è in grado di ricambiare chi si affida al motto «una faccia, una razza» per fregare meglio: aprono il loro mare a tutti, tranne che agli italiani. E noi non ce ne ricorderemo, al contrario di quel che farà il moderato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con il suo smoderato «Me ne ricorderò» rivolto però ai sardi e ai centromeridionali del Belpaese che, con qualche eccezione, hanno fatto sapere di non gradire visite lombarde. Ma è possibile permettere a tutti gli italiani di entrare in Lombardia e ai lombardi di non uscirne, considerando che la macchina da guerra del turismo del Sud Italia si nutre soprattutto di danè e schei?

In ogni caso il 3 giugno è qui e ci si prepara a spostarsi senza limitazioni. Non solo, saranno possibili, senza obbligo della quarantena, i viaggi da e per i Paesi della Ue, dell’area Schengen e verso il Regno Unito. Tali spostamenti, però, sono condizionati dalla reciprocità delle condizioni con i singoli Stati. I viaggi da e per i Paesi che non fanno parte della Ue e dell’area Schengen, eccetto quelli già possibili per lavoro, urgenza o motivi di salute, riprenderanno dal prossimo 16 giugno. Sperando che riprendano anche i voli, particolare di cui al momento si sa poco o niente.

Liberi tutti e tra quattro giorni sarà consentito l'accesso ai parchi. Saranno permesse le manifestazioni in forma statica. Dal 15 giugno potranno ripartire cinema, teatri, concerti, anche al chiuso. Le messe, i funerali, le visite ai musei e ai luoghi di cultura, le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive così come quelle di bar, ristoranti, barbieri, coiffeur continueranno con limitazioni di distanziamento.

Nonostante le maggiori libertà, restano ancora sospese numerose attività come le frequenze scolastiche e universitarie. Non sono neanche consentiti congressi, riunioni, eventi sociali e visite a centri termali. Ancora ferme le crociere.

Ovviamente, come da mesi specificano gli esperti, l'attenzione dovrebbe essere massima, perché il rischio è quello di spalancare le porte a una nuova ondata epidemica. Ma, ripetiamo, almeno in questo momento il Cielo ci guarda. Le regole?

Morte e sepolte. Eppure val la pena ricordare che restano il divieto di assembramento; l’obbligo di mantenere la distanza minima di un metro da chi ci circonda; l’obbigo di mascherine che in alcune regioni vale anche all'aperto; l’obbligo di guanti nei negozi di generi alimentari; il divieto di effusioni tra i «non congiunti»; l’obbligo di prenotazione nella maggior parte degli esercizi pubblici e commerciali, tra i quali anche tantissime spiagge; l’obbligo di fornire le generalità negli esercizi pubblici che le richiederanno; il divieto di spostamenti liberi fuori dal confine, perché non tutti hanno aperto o apriranno a breve le frontiere agli italiani; l’obbligo di quarantena per chi dovesse essere stato segnalato dall'autorità sanitaria e chi dovesse entrare a contatto con il coronavirus, con alcune regioni che prevederanno ancora dopo il 3 giugno la quarantena per chi arriva da fuori.

Ma in un Paese in cui le Regioni litigano con gli scienziati, con il governo, con i sindaci e tra loro e il governo litiga al suo interno, con le Regioni, i sindaci e gli scienziati, ecco forse hanno ragione i greci: «Una faccia, una razza», ma meglio che ognuno stia a casa sua.