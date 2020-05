Rischio calcolato o soluzione all’italiana?

«Quel preciso momento di un'epidemia, quando tutto può cambiare all'improvviso, è quello il punto critico». Parole, queste di Malcolm Gladwelld, sociologo canadese, che sembrano cucite su misura per oggi, lunedì 18 maggio. «Liberi tutti, evviva». «Liberi tutti, nemmeno per sogno». «Liberi tutti, ma non ho capito». «Liberi tutti? Io da tempo mi sono liberato».

C’è un vignetta che gira sui social: «Ho comprato la bicicletta, con il bonus mobilità-covid, ora aspetto il dpcm per sapere dove andare». Perché i messaggi che arrivano dalla politica sono tanto imprecisi quanto pericolosi, non a caso la webstar dei presidenti di Regione, il campano Vincenzo De Luca, prende tempo e rinvia l’apertura dei ristoranti di tre giorni, «per avere un’interlocuzione seria con le categorie economiche, fare le sanificazioni e procurarsi dispositivi di sicurezza e pannelli divisori».

È evidente che il Paese dopo quasi novanta giorni di lockdown appare stordito, e anche prima proprio lucido non era. Ma è altrettanto evidente che il numero di morti e di contagi dovrebbe consigliare prudenza. Se c’è una crisi economica, la parola spetta agli economisti; se la crisi è sanitaria, devono parlare (possibilmente non litigando fra loro) gli esperti di medicina. Se la crisi è medica, economica, istituzionale, sociale e culturale, chi parla? Possono economia, sanità, politica, italiani trovare l’intesa? No.

Nell’immancabile dubbio italico, si gioca a passarsi il cerino. Che alla fine si ritroverà in mano un popolo per natura indisciplinato e irrispettoso delle regole, popolo la cui memoria dura il tempo di un lampo e che ha già cancellato il ricordo di più di trentamila morti. Popolo ossessionato dal parrucchiere, dalla pizzeria, dagli amici da vedere costi quel che costi, da quanti metri di distanza bisogna tenere dal vicino d’ombrellone.

Beninteso è giusto, anzi doveroso rimettere in moto la macchina Paese, ma lo si dovrebbe fare con regole certe, ferree, logiche e da far rispettare con le buone o, nel caso, le cattivissime maniere, a costo di giocarsi consenso, prestigio e posto semi-fisso. Perchè le reali priorità sarebbero anche altre: una sanità che esce a pezzi e che va ricostruita dalle basi; una società rivoluzionata, impoverita e incattivita, in cui ci saranno vittime (tante) e aguzzini-approfittatori (tanti); aziende che hanno ampiamente oltrepassato l’orlo dell’abisso, migliaia di aziende piccole, medie e grandi. Tutto mentre il virus circola, infetta, uccide ancora.

Per la cronaca, oltre al via libera a negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, stabilimenti balneari eccetera eccetera, oggi cadono tutte le limitazioni alla libertà personale. Si potrà andare dove si vuole, incontrare chi si vuole, muoversi con mezzi pubblici e privati. Solo, fino al 2 giugno, si dovrà rimanere nell'ambito della propria regione. Per spingersi fuori dai confini per i prossimi 15 giorni occorreranno ancora motivi di salute, lavoro o necessità e in questo caso bisognerà compilare il modulo di autocertificazione ed esibirlo a un eventuale controllo.

Un «rischio calcolato»? Così pare. «Fate quel che volete, ma fatelo con buonsenso e prudenza». Magari cominciando a togliere quelle mascherine dalla gola o dalla fronte, sistemandole per bene su bocca e naso. Speriamo che Dio ce la mandi buona.