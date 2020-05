La strategia della disattenzione nei confronti della Gazzetta

No. Non finirà una storia iniziata quasi 133 anni fa e che ha segnato la vita di generazioni di pugliesi e lucani. Eppure, cari Lettori, quello che, nonostante tutte le difficoltà, fino a ieri appariva come un epilogo improbabile, se non inverosimile (la richiesta di fallimento della società editrice del nostro giornale), si è verificato. Il 9 giugno si terrà la prima udienza in tribunale, mentre il 25 maggio è in programma l’udienza sulla rinuncia al concordato in bianco già «avallato» dall’azionista di minoranza di Edisud, Valter Mainetti.

Negli ultimi 20 mesi, cari Lettori, avete seguito i numerosi capitoli dell’odissea de La Gazzetta del Mezzogiorno, un’odissea iniziata con il sequestro del patrimonio, fra cui il nostro quotidiano, dell’editore (socio di maggioranza) Mario Ciancio Sanfilippo.

Da settembre 2018 la redazione e i poligrafici hanno accettato un piano di pesanti sacrifìci pur di salvare la testata e salvaguardare il rapporto ultrasecolare tra la Gazzetta e i Lettori. Poi, storia più recente, la doccia fredda del ritiro del concordato.

Si pensava che la restituzione a Ciancio dei beni sequestrati dai magistrati catanesi potesse riportare un po’ di sereno nel giornale, ma a sorpresa l’editore siciliano ha esplicitato il suo disimpegno, chiedendo la messa in stato di liquidazione della testata. Uno choc per tutti.

Ora. Non deve attraversare un bel momento il Paese - e non ci riferiamo solo ai contraccolpi dell’effetto Covid 19 - se la sorte di un giornale (il secondo del Sud per diffusione) desta interesse e apprensione quasi esclusivamente nei suoi magnifici Lettori. Eppure una democrazia si distingue da un’autocrazia solo per la presenza e la salute del sistema informativo. Né ci si può consolare, o accontentare, con l’esplosione dei nuovi strumenti della comunicazione che stanno alla democrazia come una pornodiva sta alla verginità. Una democrazia-democrazia si fonda su una stampa di qualità, che fa la differenza, non su un’orgia di like e di selfie, di insulti e di insinuazioni, in cui si rincorrono odio e autocelebrazione, bufale e maldicenze.

Evidentemente, alle attuali classi dirigenti (politiche e imprenditoriali) va bene così. Meglio un giornale in meno e un social network in più. Tutto più comodo. Tutto più diretto. Tutto più veloce, più semplice.

Infatti. La classe politica (nazionale e regionale) ha brillato per la sua assordante inazione sul caso Gazzetta. Poteva impegnarsi per dare una base giuridica, senza aggravi per lo stato, al fine di favorire il salvataggio del giornale. Poteva favorire l’introduzione di uno scudo finanziario o l’apertura di un ombrello chiamato amministrazione straordinaria. Ma non lo ha fatto.

Si è limitata solo a inviare messaggi di solidarietà, cioè di circostanza, che, come si sa, non si negano a nessuno e si dissolvono nel giro di pochi secondi.

Né ha dimostrato particolare coraggio (eufemismo) il mondo imprenditoriale pugliese e meridionale, a parole assai preoccupato per il destino di una testata simbolo del Mezzogiorno (per i cui obiettivi questo giornale si è battuto dal 1887), ma nei fatti più indifferente di una comitiva moraviana. La cultura del rischio è un argomento da utilizzare nei convegni, ma guai a metterla in pratica. Non si sa mai. Meglio la strategia della disattenzione - opposta al concetto moroteo - da attivare nei confronti dell’informazione.

E pensare che, mai come adesso, investire quattrini sulla e nella Gazzetta non risulterebbe particolarmente rischioso. Il piano di risanamento che aveva fatto da perno al concordato avrebbe già consentito risparmi considerevoli. E altri risparmi ulteriori sarebbero derivati e deriverebbero (in futuro) dalla continua implementazione tecnologica. Insomma, c’erano e ci sono tutte le premesse per portare l’azienda Gazzetta alla meta dei bilanci in ordine.

Ma il giornale non è un’azienda normale. Il giornale è qualcosa di più di un cespite economico o di un organo di informazione.

È, innanzitutto, una comunità intellettuale, è un presidio di libertà, è un sindacato di territorio, è il difensore civico della cittadinanza, è il principale strumento civile contro lo spirito di sudditanza alimentato da ogni potere. Per apprezzare e condividere i succitati concetti, bisognerebbe possedere le virtù della «borghesia morale» descritta e idealizzata da Benedetto Croce (1866-1952). Bisognerebbe essere liberi dentro, più che amare la libertà fuori. Ma, evidentemente, questo genere di virtù, nell’era della democrazia acquisitiva e contrattata, diretta e digitale, è sempre più raro. Salvo poi lamenarsi quando il principe di turno mostra insofferenza verso i controlli da parte dei classici e canonici dispositivi di garanzia (quorum il giornalismo).

Ma come può la borghesia imprenditoriale pugliese e meridionale pensare di avere voce in capitolo nel Paese se lascia sfiorire la pianta dell’informazione territoriale? Come può, la stessa classe politica regionale, pensare di incidere e contare a livello nazionale, senza il pungolo della stampa quotidiana? Certo, spesso i giornalisti sono rompiscatole e fastidiosi per il solo fatto di dare le notizie, sarebbe preferibile, per qualcuno, toglierseli di torno. Ma il dividendo finale sarebbe tragico per tutti, a cominciare dalla realtà circostante e dagli stessi insofferenti.

Anche il mondo del credito è rimasto alla finestra sul caso Gazzetta. Intendiamoci, i numeri sono numeri. Né vogliamo mettere pressione sul sistema bancario.

Ma è alquanto paradossale che lo stato, entrato nel capitale di una banca del territorio, consenta di mollare, oggettivamente, uno dei simboli del territorio medesimo, ossia una testata giornalistica dalla storia ultrasecolare e dalle prospettive tutt’altro che peregrine. Insomma, è normale che lo stato getti, come sovente accade, i soldi dall’elicottero per fronteggiare la crisi economica e poi ignori la vicenda di un giornale in via di risanamento? Uno scudo di garanzia da parte dello Stato avrebbe dato una mano.

Chi ci legge sa che non ci sono gradite le commistioni tra politica e imprenditoria, che nel migliore dei casi producono opacità gestionale e dispersione delle risorse. Ma una classe dirigente di buon livello ha il dovere di indicare una strada, di trovare le soluzioni giuridiche alle criticità che si presentano. Anche a metà degli anni Settanta, la Gazzetta visse una stagione altrettanto buia. Ne venne fuori alla grande, grazie all’intelligenza, alla lungimiranza, alla strategia dell’attenzione di Aldo Moro (1916-1978) che seppe promuovere un pool di imprenditori-soccorritori dalle diverse esperienze produttive e dai diversi credi politici. Si dirà che Moro era Moro. Infatti.

Comunque. Come è già stato annunciato ieri in una nota della redazione, la storia della Gazzetta non si ferma qui, ma continua e continuerà sotto altre forme. Perché un territorio senza il suo giornale di riferimento sarebbe come una botte senza vino. Inutile.