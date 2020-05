Trasporti e agricoltura lucine a Mezzogiorno

Il Sud è la ferita che sanguina su un corpo, l'Italia, incerottato, claudicante, provato dall'emergenza sanitaria Covid-19 che, com'era prevedibile, sta incidendo in maniera devastante sull'economia. Due dati su tutti: crollo del 28 per cento della produzione industriale solo nel mese di marzo, Pil a -15 per cento nel primo semestre. Il decreto “Rilancio” del Governo Conte, avviato all'esame del Parlamento con una dotazione di 55 miliardi di euro, guarda all'insieme del sistema Paese. Gli interventi hanno una connotazione nazionale con qualche concessione ai territori del Mezzogiorno, come nel caso di Taranto che nella bozza del decreto può contare su 130 milioni di euro per le linee di bus elettrici veloci e 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico urbano.

Taranto rientra anche nelle misure per il sistema portuale e i trasporti marittimi tra agevolazioni fiscali e compensazioni che in totale si aggirano sui 30 milioni di euro. Spazio anche alle ferrovie che attraversano tre regioni del Sud, Puglia, Basilicata e Campania, con il finanziamento dei lavori per l'Alta velocità sulla Taranto-Metaponto-Potenza-Roma e sulla Salerno-Battipaglia-Potenza. Si tratta di opere, comprese quelle tarantine, che riguardano la mobilità e rispondono all'esigenza di mettere mano all'atavica arretratezza infrastrutturale del Mezzogiorno. Anche se, in questo contesto, stride l'assenza di interventi sulle direttrici stradali che toccano il Sud e, in particolare, la Basilicata, dove le principali vie di collegamento, tra Basentana e Raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, scontano ritardi nel processo di ammodernamento e continuano ad inanellare interruzioni e deviazioni.

Altre misure riguardano, per induzione, il Sud, a cominciare dalla regolarizzazione dei lavoratori migranti e di quanti sono utilizzati in nero nei settori della agricoltura (in Puglia e Basilicata è una platea stimata attorno alle 110mila unità). Ma proprio dalla Puglia non mancano i dubbi sull'efficacia del provvedimento, bagnato dalle lacrime del ministro Bellanova in un deja-vu che vide protagonista l'ex ministro Fornero. La Lega va giù dura: “Rispettiamo le sue lacrime, ma ci dispiace che non spenda una parola per i nostri agricoltori, visto che è pugliese anche lei. Se i lavoratori immigrati gioiscono, i nostri agricoltori piangono”.

E piangono pure i Comuni apulo-lucani – impegnati in trincea durante l'emergenza Covid – che vedono a rischio servizi essenziali come il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e l'assistenza sociale. Incombe su di loro lo spettro della mancata chiusura dei bilanci: il Governo ha promesso di provvedere al più presto, ma potrebbe essere troppo tardi.

Sembra esserci più ottimismo, invece, sul fronte turistico, un altro settore che, seppur approcciato in chiave nazionale dal decreto “Rilancio”, riguarda da vicino il Sud delle magnifiche coste pugliesi e lucane. Il Governo ha stanziato circa 5 miliardi di euro per sostenere le imprese del comparto, i teatri, i cinema e, in generale, l'industria delle vacanze. Vacanze che saranno di prossimità, come spiegato dal ministro Franceschini. Di qui il bonus alle famiglie per aiutarle a conoscere i nostri borghi, le città d'arte. E il mare nostrum, sulle cui spiagge gli stabilimenti balneari ancora s'interrogano su come poter contemperare l'auspicato flusso di turisti, di cui parla il ministro, e le stringenti direttive sulla sicurezza Covid. Ma questa è un'altra storia.