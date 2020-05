I detrattori della burocrazia, i suoi principali sostenitori

Abbasso la burocrazia, viva la semplificazione. Se la gente potesse scendere in piazza come nei cortei di una volta, sarebbero questi gli slogan più urlati nei discorsi sui palchi e più scanditi davanti alle telecamere. E poi. Oggi non c’è trasmissione tv, non c’è dibattito radiofonico, non c’è titolo sui giornali che non esprima la rabbia della gente nei confronti dei cosiddetti «signori del tempo perso». Anche la classe politica non è da meno. Nelle requisitorie, nei proclami contro la burocrazia, saltano tutte le divisioni ideologiche e distinzioni politiche. Destra, centro e sinistra convergono come truppe napoleoniche contro un unico obiettivo: lo strapotere degli uffici pubblici da cui partono i visti o i veti sul futuro di uomini, donne, famiglie, imprese e via elencando.

Eppure, le persone che si sgolano negli slogan contro capi e capetti dell’esercito burocratico sono le stesse persone che brigano per affidare più poteri allo Stato nel segno della lotta al famigerato liberismo (selvaggio per definizione). Ora: come si fa ad essere contemporaneamente contro la tirannia burocratica e a favore del protagonismo statale nella vita di uomini e imprese, riesce francamente difficile comprenderlo, oltre che immaginarlo. Eppure così avviene: a parole tutti contro i burocrati onnipotenti, ma quasi simultaneamente tutti a favore di compiti sempre più pervasivi da affidare allo Stato. Ripetiamo. Come sia possibile conciliare propositi divergenti come cinesi e americani, beh francamente rimane un rebus da mal di testa. Eppure, specie in Italia, tutto è possibile: si può essere statalisti e anti-burocrati senza rischiare di scivolare nel lago delle contraddizioni.

Non ci vuole molto per afferrare un concetto più chiaro del sole: la burocrazia costituisce la lunga mano dello Stato: più funzioni si affidano allo Stato, più poteri si elargiscono ai burocrati. Ci vuole davvero molto a capirlo? Evidentemente, l’intreccio inestricabile tra statalismo e burocraticismo non scandalizza quasi nessuno, perché quasi nessuno dà prova di volerlo notare e sradicare. Ma si può tifare nello stesso derby per l’Inter e per il Milan?





Purtroppo le forze della complicazione in agguato non vanno mai in vacanza, neanche ai tempi del coronavirus. Anzi ogni emergenza è buona per acchiappare nuove mansioni, allargare i propri uffici e torturare (a plichi di pratiche) imprese e cittadini. Come rischia di accadere adesso, in seguito ad alcuni provvedimenti vessatori nei confronti di chi produce.

La verità è che volere lo Stato padrone significa volere la burocrazia padrona. Ma i più tendono a sorvolare, come se lo Stato fosse buono per definizione e il privato fosse cattivo per vocazione.

E pensare che già il linguaggio della burocrazia, che si esprime tramite la burolingua, idioma per super-iniziati, incomprensibile per i cittadini, non promette mai nulla di buono. Nemmeno l’esempio della Costituzione, scritta in un italiano semplice e accessibile, affidato alla cura stilistica dell’insigne latinista Concetto Marchesi (1878-1957), è servito da indicatore e da monito ai maniaci dell’antilingua, il neologismo appioppato dallo scrittore Italo Calvino (1923-1985) all’indecifrabile burocratese made in Italy. Non a caso il potere autogenerante (già inarrestabile nella produzione di incarichi e carte) della burocrazia si è esteso pure al lessico, sempre più tracimante, astruso, autoreferenziale e contraddittorio.

Ogni espressione della classe politica è arciconvinta di poter dominare i mandarini da cui è circondata. Ma vuoi perché chi scrive, le leggi e i regolamenti, di per sé accumula potere, vuoi perché la precarietà temporale e la giostra dei ministri rafforzano il ruolo di dirigenti e funzionari, va a finire che a comandare siano sempre quest’ultimi che, ovviamente, faranno inevitabilmente in modo che i nuovi ordinamenti non intacchino i loro ruoli e privilegi. Cosicché, invece di passare dall’adempiere al funzionare, come dovrebbe avvenire in un sistema burocratico efficiente, si passa dal funzionare all’adempiere. Cioè allo stallo completo. Adempiere è la parola magica, il verbo chiave che serve a mettere le carte a posto (altro mantra olimpico), a rasserenare la propria coscienza e a rispettare (meccanicamente) Sua Altezza La Procedura.

Purtroppo, l’Italia del Coronavirus ha vieppiù bisogno di chi lavora per funzionare, non per adempiere. Chi adempie, non prende e non corre rischi, ma non giova alla causa comune e all’obiettivo della ripresa produttiva. Se poi a questa deformazione professionale si aggiunge una legislazione assai prevenuta nei confronti delle imprese, raffigurate nei provvedimenti alla stregua di bande di malfattori da incastrare, il quadro è completo e l’inazione è garantita.

Questo giornale non è mai stato indulgente verso chi ha un approccio estrattivo (e non inclusivo) nei confronti della cosa pubblica, né è mai stato avaro di critiche nei riguardi di una classe borghese spesso miope e rapinosa. Ma non si può accettare l’equazione privato uguale bandito e pubblico uguale onesto. Uno, perché sono proprio i soldi che i privati perbene versano attraverso le tasse a mantenere l’intera costruzione pubblica. Due, perché spesso sono le richieste estorsive da parte dei pubblici poteri ad alimentare il circolo perverso in cui si sovrappongono concussione e corruzione. Un circolo perverso che, fra l’altro, contribuisce ad innalzare ogni giorno di più la montagna del debito pubblico, autentico macigno per le generazioni future, dal momento che debito pubblico significa tassazione differita.

Conclusione. Per sfoltire la foresta burocratica bisognerebbe scoraggiare le pulsioni statalistiche che, in questo periodo di grave crisi, sono ricomparse con l’aggressività di un branco di tigri. L’Italia del boom economico ebbe la fortuna di non doversi difendere da una burocrazia straripante, (concimata dallo statalismo), il che consentì una crescita economica e una scalata sociale degne di una mutazione rivoluzionaria.

I controlli vanno bene, a patto che non si traducano nella paralisi permanente delle attività imprenditoriali. Purtroppo, a giudicare dai primi interventi anti-crisi, sembra che l’ossessione del formalismo abbia ancora una volta ripreso il sopravvento. Con buona pace di tutti gli appelli a tagliare le ali alla maledetta burocrazia. Tagliare le ali alla burocrazia? Questa vola che solo lei sa.